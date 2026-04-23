Bỏ mục tiêu cá nhân, dìu đối thủ kiệt sức về đích ở Boston Marathon

MỹKhoảnh khắc hai VĐV dừng lại ngay trước vạch đích để dìu một runner gục ngã vì kiệt sức tại Boston Marathon 2026 khiến cộng đồng chạy bộ xúc động, ca ngợi tinh thần thể thao cao thượng.

Sự việc xảy ra ở những mét cuối của Boston Marathon ngày 20/4, khi Ajay Haridasse đổ gục xuống đường. Runner này cố gắng đứng dậy nhưng không thành, trong tình trạng mất nước nghiêm trọng và gần như kiệt sức hoàn toàn.

Chứng kiến cảnh đó, Aaron Beggs và Robson Oliveira lập tức dừng cuộc đua, bất chấp cơ hội cải thiện thành tích cá nhân. Họ cùng dìu Haridasse đứng dậy và hỗ trợ anh tiến những bước cuối cùng về đích, khi runner này gần như phải bám hoàn toàn vào vai họ.

Sau đó, Haridasse chia sẻ với Boston Herald rằng anh đã chuẩn bị "bò về đích" nếu không có sự giúp đỡ. "Sau lần ngã thứ tư, tôi nghĩ mình sẽ phải bò. Ở km cuối, tôi hoàn toàn kiệt quệ", anh nói, đồng thời khẳng định sẽ trở lại giải vào năm sau.

Hành động nghĩa hiệp khiến Oliveira phải trả giá khi anh không thể cải thiện thành tích cá nhân tốt nhất (PB) và thậm chí cần chăm sóc y tế sau cuộc đua. Tuy vậy, runner này cho biết không hối tiếc. Trên mạng xã hội, Oliveira kể đó là "quyết định trong tích tắc" khi nhìn thấy một "đồng run" đang gục ngã trước mắt.

Đoạn video ghi lại sự việc nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng loạt bình luận ca ngợi tinh thần thể thao. Nhiều người cho rằng giá trị của marathon không chỉ nằm ở thứ hạng, mà còn ở cách các runner giúp đỡ nhau khi khó khăn.

Hai runner bỏ thành tích cá nhân, dìu đối thủ kiệt sức về đích ở Boston Marathon Aaron Beggs và Robson Oliveira dìu Ajay Haridasse về đích.

Boston Marathon 2026 chứng kiến công tác tổ chức được cải tiến để nâng cao trải nghiệm cho VĐV. Với hơn 32.000 người tham gia mỗi năm, ban tổ chức phải đối mặt với thách thức lớn về không gian và thời gian trên cung đường dài 42,195 km đi qua nhiều đô thị thuộc bang Massachusetts.

Để giải bài toán này, ban tổ chức đã hợp tác với chuyên gia khoa học đám đông Marcel Altenburg từ Manchester Metropolitan University. Ông cùng đội ngũ sử dụng các mô hình mô phỏng để phân tích dòng người, từ đó đề xuất điều chỉnh nhằm giảm ùn tắc và tăng độ an toàn.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là tăng số đợt xuất phát từ 4 lên 6 nhóm, giúp giãn mật độ runner ngay từ đầu - đặc biệt tại khu vực đường hẹp ở Hopkinton. Ngoài ra, vị trí các trạm tiếp nước, khu vực hỗ trợ y tế và khu nhận huy chương cũng được điều chỉnh để tối ưu luồng di chuyển.

Giám đốc Đường chạy Dave McGillivray cho biết hạn chế lớn nhất của Boston Marathon là không thể mở rộng thêm tuyến đường hay kéo dài thời gian phong tỏa giao thông. Vì vậy, đổi mới trong tổ chức là hướng đi bắt buộc nếu muốn nâng cao chất lượng cuộc đua.

Boston Marathon - giải marathon lâu đời nhất thế giới, khởi tranh từ năm 1897 - vốn nổi tiếng với cung đường hẹp và lượng khán giả đông đảo. Ban tổ chức cho biết sẽ tiếp tục theo dõi phản hồi của vận động viên trong vài năm tới trước khi đưa ra các điều chỉnh tiếp theo.

Dù công nghệ và khoa học hỗ trợ ngày càng nhiều, các chuyên gia nhấn mạnh yếu tố quyết định vẫn nằm ở chính người chạy. "Chúng tôi có thể mô phỏng mọi thứ, nhưng cuối cùng, các runner vẫn phải tự mình hoàn thành cuộc đua", Altenburg nói.

Hồng Duy (theo The Sun, South China Morning Post)