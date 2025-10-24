Bộ Khoa học và Công nghệ vinh danh 24 tác phẩm báo chí

Hà NộiCác tác phẩm được vinh danh tại Giải thưởng báo chí về Khoa học và công nghệ năm 2024, phản ánh thành tựu và chuyển động của lĩnh vực trong cuộc sống và phát triển kinh tế.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương (bìa phải) và Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (bìa trái) trao cúp và băng khen cho các tác giả đoạt giải Nhất báo chí về khoa học và công nghệ năm 2024. Ảnh: Doãn Mạnh

Tại lễ trao giải chiều 24/10, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả được vinh danh. Ông cho rằng Giải thưởng không chỉ tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, mà còn khẳng định vai trò của báo chí trong quá trình phát triển đất nước, trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành trụ cột chiến lược

Ông nhấn mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là một trong những trụ cột chiến lược để Việt Nam vươn lên trở thành quốc gia phát triển. Các phóng viên, nhà báo góp phần đưa "những tư tưởng đổi mới, đột phá đi nhanh vào cuộc sống, lan tỏa tới từng người dân".

Theo Thứ trưởng, báo chí phải là lực lượng tiên phong, cầu nối vững chắc giữa chính sách và thực tiễn. "Mỗi tác phẩm báo chí về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ cung cấp thông tin, mà còn phải khơi dậy niềm tin, đánh thức khát vọng, cổ vũ đổi mới sáng tạo trong toàn dân tộc", ông kỳ vọng, đồng thời kêu gọi các cơ quan báo chí đẩy mạnh truyền thông, đưa Nghị quyết 57 vào cuộc sống.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Doãn Mạnh

Giải thưởng năm nay thu hút gần 200 tác phẩm, nhóm tác phẩm từ nhiều cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Hội đồng bình chọn đánh giá, phần lớn tác phẩm phản ánh toàn diện hoạt động khoa học và công nghệ, đề cập các vấn đề thời sự, gắn với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều bài viết có chất lượng tốt, cách thể hiện sinh động, góp phần đưa khoa học và công nghệ đến gần hơn với công chúng.

Sau quá trình chấm chọn, Bộ Khoa học và Công nghệ trao 24 giải thưởng cho các tác phẩm tiêu biểu, gồm 4 giải nhất, 5 giải nhì, 5 giải ba và 10 giải khuyến khích. Tác giả đạt giải nhất nhận cúp, bằng khen của Bộ trưởng và phần thưởng. Các giải còn lại nhận giấy chứng nhận, cúp và phần thưởng tương ứng.

Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức từ năm 2012. Hơn 10 năm qua, giải thưởng đã nhận hơn 8.000 tác phẩm đăng ký dự thi, thuộc năm loại hình báo chí, với 271 tác phẩm được vinh danh.

Nhiều địa phương như TP HCM, Đồng Nai, Thừa Thiên Huế, Bắc Ninh... cũng nhân rộng mô hình này, tổ chức các giải thưởng riêng, góp phần lan tỏa vai trò của truyền thông trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trọng Đạt

