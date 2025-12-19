Bộ Khoa học và Công nghệ khai trương bộ phận một cửa tập trung

Bộ phận một cửa của Bộ Khoa học và Công nghệ đặt tại 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội, ứng dụng công nghệ số toàn quy trình, vận hành sáng 19/12.

Đây là mô hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo một đầu mối thống nhất, thay cho cách tổ chức phân tán theo từng đơn vị chuyên môn như trước đây.

Tại bộ phận một cửa, người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu thủ tục, nộp hồ sơ và theo dõi tiến độ xử lý ngay tại các kiosk tự phục vụ. Mỗi hồ sơ được gắn mã định danh, thể hiện rõ trạng thái xử lý và thời hạn giải quyết, giúp người nộp chủ động theo dõi mà không cần liên hệ nhiều đầu mối.

Người dân được hướng dẫn sử dụng kiosk tự phục vụ tại bộ phận một cửa của Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Trọng Đạt

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, bộ phận một cửa được xây dựng theo hướng tập trung, hiện đại, gắn với chuyển đổi số. Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ được kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Các quy trình nghiệp vụ được chuẩn hóa, công khai, quy định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý ở từng khâu.

Đại diện Bộ cho hay, bộ phận một cửa còn là "điểm chạm số" giữa Bộ với người dân và doanh nghiệp. Chất lượng vận hành bộ phận này sẽ trở thành thước đo trực tiếp, phản ánh mức độ cải cách hành chính, mức độ chuyển đổi số và uy tín của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Mô hình được triển khai theo hướng kết hợp giữa phục vụ trực tiếp, trực tuyến có hỗ trợ tại điểm và trực tuyến hoàn toàn. Cách tiếp cận này giúp hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Minh Tuyết

Ông Hà Minh Hiệp, Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, việc thành lập và đưa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào vận hành là bước đi nhằm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

"Đây không chỉ là nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, mà còn là đầu mối thống nhất, góp phần chuẩn hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý và tăng cường trách nhiệm giải trình của các đơn vị thuộc Bộ", ông Hiệp nói.

Theo ông, việc ứng dụng công nghệ số trong toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý và theo dõi hồ sơ giúp người dân, doanh nghiệp chủ động hơn trong việc thực hiện thủ tục hành chính. Bộ Khoa học và Công nghệ mong muốn tạo ra một không gian hành chính thân thiện, hiện đại, giảm tối đa các thủ tục trung gian không cần thiết, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan nhà nước.

Trọng Đạt

