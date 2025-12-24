Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm 5 cán bộ

Tối 24/12, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố các quyết định của Bộ trưởng về công tác cán bộ tại một số đơn vị thuộc khối đổi mới sáng tạo.

Các đơn vị có cán bộ được điều động, bổ nhiệm trong đợt này gồm Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ, Viện Ứng dụng công nghệ, Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông, Viện Công nghệ số và chuyển đổi số quốc gia và Vụ Bưu chính.

Ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Ứng dụng công nghệ

Ông Hoàng Ngọc Nhân, Viện trưởng Ứng dụng công nghệ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ.

Ông Hoàng Ngọc Nhân, tân Cục trưởng Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ nhận quyết định bổ nhiệm từ Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Trọng Đạt

Ông Trần Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó viện trưởng Công nghệ số và chuyển đổi số quốc gia

Ông Lương Đình Quyết, Phó Hiệu trưởng được giao Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông cho đến khi có quyết định khác.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phó vụ trưởng Bưu chính được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó viện trưởng Viện Công nghệ số và chuyển đổi số quốc gia.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ trao quyết định cho các cán bộ được bổ nhiệm, tối 24/12. Ảnh: Trọng Đạt

Tại lễ trao quyết định, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh vai trò của khối đổi mới sáng tạo. Theo Bộ trưởng, các đơn vị có cán bộ được bổ nhiệm lần này đều thuộc khối đổi mới sáng tạo, một khối mới nhưng mang ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của khoa học công nghệ Việt Nam. Ông kỳ vọng khối đổi mới sáng tạo sẽ giúp giải quyết "đứt gãy" đang tồn tại, nối khoa học công nghệ với thực tiễn phát triển đất nước.

Từ góc nhìn phát triển quốc gia, Bộ trưởng cho rằng con đường để một nước nghèo vươn lên thành nước phát triển cần bắt đầu từ đổi mới sáng tạo, trước khi tiến tới khoa học công nghệ. Ông dẫn ví dụ Trung Quốc từng trải qua giai đoạn khó khăn nhưng đã bứt phá, trở thành nước phát triển, nhờ đặt trọng tâm vào đổi mới sáng tạo. Theo Bộ trưởng "đây là bài học đối với Việt Nam".

Bộ trưởng cho biết, công tác cán bộ luôn là việc khó, bởi "dụng nhân như dụng mộc". Vì thế, sự sắp xếp, bố trí nhân sự đã được Ban Thường vụ cân nhắc kỹ lưỡng, thấu đáo, suy nghĩ nhiều chiều để tìm người phù hợp nhất với từng vị trí. Chúc mừng các cán bộ vừa được bổ nhiệm, Bộ trưởng mong muốn mỗi cán bộ khi ở vị trí công tác mới có thể bộc lộ hết năng lực vốn có, đồng thời tự làm mới và tái tạo chính mình.

