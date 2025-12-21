'Đổi mới cách làm để khoa học công nghệ tác động vào sự phát triển'

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các đơn vị trong Bộ chủ động tìm kiếm cách làm mới, hướng đi đột phá, hướng tới kết quả cuối cùng là tạo ra tác động thực chất vào sự phát triển.

Thông điệp được ông đề cập tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, kế hoạch công tác năm 2026 của khối Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ hạt nhân, Thông tin, thống kê.

Đây là lần đầu sự kiện tổng kết diễn ra cùng lúc với bốn đơn vị, gồm Cục Thông tin, Thống kê, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Ủy ban TDC), Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, giúp các đơn vị trong Bộ hiểu thêm về hoạt động của nhau, từ đó phối hợp làm việc hiệu quả hơn.

Trong gần 5 giờ làm việc chiều 19/12, Bộ trưởng dành thời gian nghe báo cáo từ các đơn vị, góp ý từ các cán bộ, công nhân viên chức, đồng thời đưa ra định hướng cho các đơn vị thời gian tới.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu trong buổi làm việc ngày 19/12. Ảnh: Lưu Quý

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, 2025 là một năm đặc biệt, khi Bộ Khoa học và Công nghệ mới có sứ mệnh mới, quy mô mới và yêu cầu cao hơn nhiều so với trước. Việc hợp nhất không chỉ là cộng hai tổ chức lại, mà là tạo ra sự hợp lực giữa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hình thành bộ ba trụ cột, trở thành động lực chính cho phát triển đất nước.

Ông đánh giá cao nỗ lực của bốn đơn vị trong khối, không chỉ hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên mà còn đảm đương nhiều việc khó, việc mới, lần đầu tiên triển khai, trong điều kiện tổ chức bộ máy và phương thức quản lý có nhiều thay đổi. Các đơn vị đã dần thích ứng với phương thức điều hành mới, chuyển từ tư duy làm việc theo đầu việc sang hướng tới kết quả và đặc biệt là tác động cuối cùng của các hoạt động khoa học, công nghệ đối với phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, trước những yêu cầu mới của sự phát triển, đặc biệt khi Việt Nam đặt mục tiêu trong 20 năm tới trở thành nước phát triển có thu nhập cao, vai trò và đòi hỏi với ngành khoa học và công nghệ sẽ càng lớn. "Mục tiêu có cao thì mới xuất hiện nhiều giải pháp, cách làm và cách tiếp cận đột phá. Đây chính là cái hay của việc đặt mục tiêu cao", ông nói, từ đó đi vào định hướng cho từng đơn vị.

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam: Tự chủ công nghệ chiến lược

Một điểm nhấn được Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhắc lại tại hội nghị là lĩnh vực năng lượng nguyên tử thời gian qua nhận được sự quan tâm trực tiếp ở cấp cao nhất. Theo Bộ trưởng, việc Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đến thăm, làm việc và định hướng cho lĩnh vực năng lượng nguyên tử là điều chưa từng có tiền lệ. Tinh thần chung của các buổi làm việc được Bộ trưởng khái quát bằng cụm từ "tự chủ chiến lược".

Ông đánh giá làm chủ công nghệ hạt nhân đòi hỏi đầu tư lâu dài, không thể làm nhanh và hạ tầng nghiên cứu vô cùng tốn kém. Một phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia thông thường cần 20 triệu USD, trong khi phòng thí nghiệm cho lĩnh vực này phải 350 triệu USD. Tuy nhiên theo Bộ trưởng, công nghệ hạt nhân được xác định là một trong 11 nhóm công nghệ chiến lược của quốc gia. "Đã là chiến lược thì phải tự chủ", ông nói, nhấn mạnh định hướng này tác động trực tiếp đến yêu cầu nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và vai trò của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam giai đoạn tới.

Năm 2025, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực hạt nhân và ứng dụng năng lượng nguyên tử. Viện duy trì vận hành lò phản ứng nghiên cứu Đà Lạt, triển khai các hoạt động nghiên cứu liên quan đến công nghệ lò phản ứng, an toàn điện hạt nhân, công nghệ bức xạ và đồng vị phóng xạ, đồng thời tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Bên cạnh đó, Viện cũng tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình chuẩn bị tái khởi động chương trình điện hạt nhân.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, yêu cầu đặt ra với Viện giai đoạn tới không dừng ở việc duy trì vai trò một cơ sở nghiên cứu. Việt Nam bước vào thời của năng lượng nguyên tử, với điện hạt nhân được xác định sẽ đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu năng lượng quốc gia. Trong bối cảnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cần chủ động nhận lấy trách nhiệm trụ cột về khoa học, công nghệ và an toàn hạt nhân, đồng thời đóng vai trò "kiến trúc sư trưởng" trong việc phát triển năng lực hạt nhân quốc gia.

Ông yêu cầu Viện phải chuyển đổi mạnh mẽ để trở thành Viện Công nghệ hạt nhân quốc gia, tương tự mô hình mà các nước có nhà máy điện hạt nhân đều sở hữu. Một trọng tâm được Bộ trưởng đặc biệt lưu ý là vai trò của Viện trong việc làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR). Theo định hướng phát triển, SMR được coi là hướng đi chiến lược trong giai đoạn tiếp theo của chương trình điện hạt nhân Việt Nam, khi công nghệ này được thương mại hóa và có khả năng thay thế dần các nguồn điện hóa thạch, góp phần cân bằng phát thải carbon. Bộ trưởng yêu cầu Viện tập trung nguồn lực, tránh nghiên cứu dàn trải, để từng bước làm chủ một số công nghệ lõi, trong đó có SMR, công nghệ bức xạ và đồng vị phóng xạ.

Liên quan đến tổ chức và chức năng, Bộ trưởng nhấn mạnh Viện phải hướng tới vai trò Tổ chức Hỗ trợ kỹ thuật (TSO) hạt nhân quốc gia. Theo ông, TSO là mô hình bắt buộc đối với các quốc gia phát triển điện hạt nhân, đóng vai trò hỗ trợ kỹ thuật độc lập cho cả chủ đầu tư nhà máy điện hạt nhân và cơ quan pháp quy hạt nhân. Bộ trưởng lưu ý, Việt Nam không còn nhiều thời gian chuẩn bị, khi các mốc sẵn sàng tiếp theo của chương trình điện hạt nhân đang đến gần, vì vậy Viện phải tiếp cận vai trò TSO một cách thực chất, không hình thức.

Về nhân lực, Bộ trưởng yêu cầu Viện chuyển trọng tâm từ đào tạo học thuật sang xây dựng đội ngũ nhân lực quốc gia cho điện hạt nhân và ứng dụng năng lượng nguyên tử. Việt Nam hiện chưa có nhiều cơ sở đào tạo thực hành trong nước, do đó Viện cần chủ động nhận trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực gắn với yêu cầu vận hành, an toàn và quản lý nhà máy điện hạt nhân trong tương lai. Bộ trưởng cũng đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình hoạt động của Viện theo hướng "đi hai chân", vừa bảo đảm nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước, vừa phát triển dịch vụ khoa học công nghệ phù hợp để tăng tính chủ động trong quản trị.

Lãnh đạo các Viện, Cục, Uỷ ban thuộc khối Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ hạt nhân, thông tin và thống kê, trong buổi tổng kết năm 2025, ngày 19/12/2025. Ảnh: Lưu Quý

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân: Hướng tới thành cơ quan pháp quy hạt nhân quốc gia

"Khi Việt Nam xây dựng nhà máy điện hạt nhân, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân phải trở thành cơ quan pháp quy hạt nhân quốc gia", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết. Đây không chỉ là sự điều chỉnh về tên gọi hay phạm vi quản lý, mà là thay đổi căn bản về vị thế, năng lực và cách thức vận hành của cơ quan chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn hạt nhân quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng cho rằng trong giai đoạn trước, công tác an toàn bức xạ và hạt nhân chủ yếu gắn với quản lý các cơ sở bức xạ quy mô nhỏ, phân tán. Tuy nhiên, khi Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân, yêu cầu quản lý an toàn đã thay đổi về chất. "Từ quản lý những chỗ nhỏ, bây giờ phải quản lý suốt vòng đời của một nhà máy điện hạt nhân", ông nói, nhấn mạnh an toàn hạt nhân là điều kiện tiên quyết, không có ngoại lệ, đối với phát triển điện hạt nhân.

Năm 2025, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân là đầu mối tham gia phối hợp tổ chức Đoàn đánh giá cơ sở hạ tầng điện hạt nhân tích hợp (INIR) của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tại Việt Nam. Đợt làm việc nhằm rà soát mức độ sẵn sàng của Việt Nam trong việc phát triển điện hạt nhân. Kết quả đánh giá ghi nhận các bước tiến của Việt Nam sau khi tái khởi động chương trình điện hạt nhân, đồng thời đưa ra 38 khuyến nghị, 13 đề xuất và 2 thực tiễn tốt cần tiếp tục hoàn thiện. Trên cơ sở kết quả INIR 2025, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đã xây dựng Kế hoạch hành động hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân quốc gia, hướng tới đạt Mốc sẵn sàng số 2 - sẵn sàng mời thầu và đàm phán hợp đồng xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu Cục An toàn bức xạ và hạt nhân chuyển đổi mạnh mẽ để đáp ứng vai trò mới. Theo ông, lĩnh vực an toàn hạt nhân có thuận lợi là hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế đã rất đầy đủ, vì vậy có thể áp dụng các chuẩn mực này vào thực tiễn Việt Nam.

Ông cũng yêu cầu nâng cao năng lực kỹ thuật để quản lý an toàn xuyên suốt vòng đời nhà máy điện hạt nhân. Cục không thể chỉ dừng ở việc thẩm định hồ sơ hay kiểm tra hành chính, mà phải có đủ năng lực chuyên môn để đối thoại ngang tầm với các nhà thiết kế, nhà cung cấp và đơn vị vận hành lò phản ứng.

"Chúng ta là bên thẩm định, nếu không hiểu sâu về kỹ thuật thì không thể quản lý an toàn được", Bộ trưởng nói.

Một nội dung được ông đặc biệt lưu ý là yếu tố con người. Cán bộ của Cục không thể chỉ là những công chức thụ lý hồ sơ, mà phải trở thành chuyên gia an toàn hạt nhân, có kiến thức kỹ thuật, bản lĩnh chuyên môn và tính độc lập cao. Để làm được điều này, ông yêu cầu triển khai ngay các chương trình đào tạo chuyên sâu, ký hợp đồng đào tạo với các chuyên gia hàng đầu thế giới để nhanh chóng nâng cao năng lực đội ngũ, đáp ứng yêu cầu quản lý an toàn điện hạt nhân.

Song song với đào tạo, Bộ trưởng cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chủ động tăng cường nguồn lực cho Cục, đặc biệt về chuyên môn. Việc chuẩn bị sớm và đầy đủ về con người, tổ chức và hạ tầng là điều kiện bắt buộc để Việt Nam có thể triển khai điện hạt nhân một cách an toàn, hiệu quả và bền vững.

Cục Thông tin, Thống kê: Đo được mới quản lý được

"Không có thông tin thì không có phát triển" và "cái gì không đo được thì không quản lý được", Bộ trưởng nhấn mạnh khi nói về vai trò của công tác thông tin, thống kê trong quản lý nhà nước. Theo ông, thông tin quan trọng ở chỗ đầy đủ và đến được với mọi người, bởi bản thân thông tin không tự tạo ra giá trị; chỉ khi được sử dụng cho điều hành và ra quyết định, thông tin mới thực sự phát huy vai trò.

Trong bối cảnh Bộ Khoa học và Công nghệ chuyển mạnh sang tư duy quản trị theo kết quả, Cục Thông tin, Thống kê được xác định không chỉ là đơn vị thu thập số liệu, mà là đầu mối cung cấp thông tin phục vụ điều hành toàn ngành. Bộ trưởng lưu ý, nhiều năm qua công tác thống kê vẫn nặng về thu thập theo biểu mẫu, đáp ứng yêu cầu báo cáo, trong khi mục tiêu quan trọng nhất là số liệu phải "dùng được" cho quản lý.

Cục Thông tin, Thống kê cho biết trong năm 2025 đã hoàn thành kết nối bảy cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Trung tâm Dữ liệu tổng hợp quốc gia, làm giàu hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về Khoa học và Công nghệ, với trên 68.000 bản ghi về nhiệm vụ KH&CN, trên 420.000 bản ghi công bố khoa học Việt Nam, trên 1.000 bản ghi về tổ chức R&D và trên 40.000 bản ghi về nhân lực. Về việc thống kê, Cục tổ chức điều tra đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, cung cấp số liệu phục vụ hoạch định chính sách, chiến lược và tính toán chỉ số đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu Cục đổi mới mạnh mẽ vai trò và cách làm. Theo ông, nhiệm vụ quan trọng của công tác thống kê giai đoạn tới là đo lường được tác động của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với tăng trưởng kinh tế. "Chúng ta mỗi năm chi hàng tỷ USD cho lĩnh vực này, tuyên bố đóng góp khoảng 5% tăng trưởng GDP, vậy phải đo bằng cách nào. Nếu không đo được, tất cả chỉ là nói cho vui", Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các bộ tiêu chí do Cục xây dựng phải bảo đảm nguyên tắc đo được và đo chính xác. Ông nhấn mạnh, đo lường không chỉ để báo cáo mà phải phục vụ quản lý và điều hành, từ đó hỗ trợ việc ra quyết định chính sách.

Bên cạnh đổi mới về mục tiêu và sản phẩm, Bộ trưởng lưu ý yêu cầu thay đổi phương thức thu thập và xử lý dữ liệu. Theo đó, Cục cần chuyển từ cách làm thủ công, dựa vào báo cáo giấy sang chuẩn hóa dữ liệu và kết nối trực tuyến để thông tin được cập nhật theo thời gian thực. Việc tiếp tục phụ thuộc vào số liệu "đi xin" hoặc báo cáo hành chính sẽ không bảo đảm tính khách quan và kịp thời của dữ liệu.

Về nhân lực, Bộ trưởng yêu cầu Cục Thông tin, Thống kê chuyển từ mô hình cán bộ thống kê truyền thống sang đội ngũ có năng lực phân tích, tổng hợp và hiểu sâu các chính sách của Bộ. Cán bộ thống kê không chỉ cần kỹ năng xử lý số liệu, mà phải nắm được bức tranh tổng thể của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để biến dữ liệu thành thông tin có giá trị cho quản lý.

Ủy ban TDC: Tiêu chuẩn phải đi trước để dẫn dắt phát triển

"Tiêu chuẩn phải hiện đại và đi trước. Không thể dẫn dắt mà lại đi sau thị trường", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về vai trò của công tác tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng trong giai đoạn phát triển mới. Theo ông, trong khi quy chuẩn là hàng rào bảo vệ quốc gia, thì tiêu chuẩn là công cụ cạnh tranh quốc gia, quyết định năng lực phát triển khoa học, công nghệ và công nghiệp của đất nước, vì vậy phải đi trước. Với đo lường, ông nhấn mạnh chữ "chính xác", còn với chất lượng là "nghiêm minh".

Tại hội nghị, Bộ trưởng thẳng thắn nhìn nhận hệ thống tiêu chuẩn hiện nay của Việt Nam cần bổ sung. "Việt Nam mới có khoảng 5-10% số tiêu chuẩn cần thiết cho phát triển", ông nói, đồng thời yêu cầu phải thay đổi cách tiếp cận, chuyển từ tư duy ban hành tiêu chuẩn để quản lý sang tư duy dùng tiêu chuẩn để dẫn dắt và mở đường cho công nghệ mới.

Trong năm 2025, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia tập trung xây dựng định hướng tiêu chuẩn hóa phục vụ các công nghệ chiến lược, bám sát chủ trương phát triển 11 nhóm công nghệ chiến lược của quốc gia. Trọng tâm là thí điểm xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn nước ngoài đối với sáu nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược, gồm camera AI xử lý tại biên, robot di động tự hành, thiết bị bay không người lái (UAV), hạ tầng và ứng dụng blockchain phục vụ truy xuất nguồn gốc, hệ thống và thiết bị mạng 5G, cùng mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý ảo tiếng Việt.

Tại hội nghị, Bộ trưởng gợi mở cách tiếp cận mới cho ngành là cho phép các Bộ, ngành ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật ngành. "Nếu 1.000 tiêu chuẩn đều dồn hết lên Bộ thì không thể làm nhanh được. Phải phân quyền, để các bộ, ngành chủ động ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật ngành", ông nói, đồng thời đề nghị xem xét sửa đổi ngay những quy định chưa phù hợp trong Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật vừa ban hành, thay vì chờ nhiều năm mới điều chỉnh.

Bộ trưởng cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ trong lĩnh vực đo lường và chất lượng. Với đo lường, trọng tâm là tính chính xác theo các chuẩn cao nhất, bảo đảm độ tin cậy cho sản xuất, thương mại và quản lý nhà nước. Với chất lượng, yêu cầu đặt ra là tính nghiêm minh trong thực thi, coi đây là yếu tố bảo vệ người dân, doanh nghiệp và uy tín quốc gia. Theo ông, quản lý chất lượng không thể chỉ dựa vào hậu kiểm, mà phải chuyển sang phòng ngừa rủi ro, thông qua việc tham gia sớm vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn và hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn.

Trong bối cảnh mới, ông đề nghị Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cần đổi mới mạnh mẽ vai trò và cách làm. Theo đó, Ủy ban phải chuyển từ cơ quan ban hành và kiểm soát tiêu chuẩn sang "thiết kế hạ tầng chất lượng quốc gia", trong đó mục tiêu cuối cùng không chỉ là tuân thủ chuẩn mà là bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn cho xã hội.

Về trọng tâm quản lý, Bộ trưởng yêu cầu chuyển từ cách làm nặng về hậu kiểm sang phòng ngừa rủi ro chất lượng ngay từ đầu, thông qua việc chủ động tham gia xây dựng tiêu chuẩn và hỗ trợ doanh nghiệp hiểu, áp dụng tiêu chuẩn trong thực tiễn. Chất lượng phải đi trước thị trường, thay vì chạy theo thị trường khi sự cố đã xảy ra.

Về công cụ, Ủy ban cần chuyển từ quy trình hành chính và kiểm tra thủ công sang quản lý chất lượng dựa trên dữ liệu và đánh giá rủi ro, đặt chuyển đổi số làm mấu chốt. Theo Bộ trưởng, chuyển đổi số phải bắt đầu từ đổi mới cách làm, sau đó mới số hóa, tránh mang cách làm cũ lên môi trường số.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh vai trò đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong chuỗi giá trị thông qua đào tạo và nâng cao nhận thức. Đồng thời, công tác tiêu chuẩn hóa cần chuyển từ tham gia thụ động sang chủ động hình thành tiêu chuẩn, coi tiêu chuẩn là công cụ cạnh tranh quốc gia trong hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Lưu Quý

Phương châm hành động của ngành Khoa học và Công nghệ

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh mỗi giai đoạn phát triển đều cần một cách tiếp cận phù hợp và một phương châm hành động rõ ràng.

Sau khi đưa ra cách tiếp cận mới cho từng đơn vị, ông đi vào phương châm hành động chung của Bộ Khoa học và Công nghệ trong giai đoạn mới là: làm gương - kỷ cương - trọng tâm - bứt phá. Theo Bộ trưởng, làm gương là yêu cầu hàng đầu đối với đội ngũ lãnh đạo các cấp, từ việc tin trước, nói trước, làm trước để tạo niềm tin và lan tỏa trong tổ chức. Kỷ cương là nền tảng tạo nên sức mạnh của bộ máy, bảo đảm mọi nhiệm vụ được thực hiện đến nơi đến chốn, mệnh lệnh thông suốt và tổ chức vận hành hiệu quả.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu xác định đúng trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ, tập trung vào những việc cốt lõi có sức lan tỏa lớn, thay vì dàn trải nguồn lực. Năng lực phân biệt chính - phụ và tập trung vào "cái chính" là năng lực quan trọng của người lãnh đạo, quyết định hiệu quả hoạt động của tổ chức. Cùng với đó, bứt phá được xác định là điều kiện bắt buộc nếu Việt Nam muốn thay đổi thứ hạng quốc gia và vươn lên trở thành nước phát triển. Muốn bứt phá, trước hết phải đổi mới cách tiếp cận, thay đổi góc nhìn để biến những khó khăn về nguồn lực thành cơ hội, tận dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số để tạo ra các giải pháp đột phá.

Trong vai trò của cơ quan nhà nước, ông nhấn mạnh Bộ Khoa học và Công nghệ phải đóng vai trò "nhà kiến trúc", nghĩ lớn, thiết kế những định hướng dài hạn, dẫn dắt các ngành, lĩnh vực phát triển theo tầm nhìn chiến lược. Với phương châm đó, các đơn vị trong Bộ được yêu cầu không chỉ hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên, mà còn chủ động tìm kiếm những cách làm mới, những hướng đi đột phá, hướng tới kết quả là tạo ra tác động thực chất đối với phát triển kinh tế và năng lực tự chủ của đất nước.

Thay mặt bốn đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nguyễn Nam Hải cho biết đã ghi nhận và sẽ thực hiện các yêu cầu của Bộ trưởng về cách thay đổi, tạo niềm cảm hứng, vạch ra định hướng phát triển lớn. "Mỗi đơn vị có trách nhiệm triển khai các chỉ đạo thành hành động cụ thể tại từng đơn vị, để ngay trong những tháng đầu 2026 sẽ tạo ra thay đổi và kết quả cụ thể", ông Hải nói.

Lưu Quý