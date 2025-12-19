Việt Nam có thêm hai trung tâm đào tạo chuyên sâu về AI, bán dẫn

Trung tâm Đào tạo AI chuyên sâu và Trung tâm Đào tạo Vi mạch bán dẫn chuyên sâu được thành lập với mục tiêu phát triển nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực.

Tại lễ ra mắt hai trung tâm, sáng 19/12 tại Hà Nội, PGS.TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) nhấn mạnh trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu về công nghệ, việc làm chủ AI và vi mạch bán dẫn không chỉ là yêu cầu phát triển kinh tế, mà còn gắn với bảo đảm an ninh kinh tế, chủ quyền số và năng lực tự chủ công nghệ quốc gia.

Theo định hướng của Học viện, hai trung tâm được xây dựng nhằm tập trung đào tạo chuyên sâu, đào tạo lại và nâng cao kỹ năng cho sinh viên, kỹ sư và đội ngũ nhân lực đang làm việc trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.

Nghi thức bấm nút ra mắt hai trung tâm tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, ngày 19/12. Ảnh: Thái Trường

Theo đó, hai trung tâm sẽ triển khai chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, tăng cường học tập thông qua dự án, phòng thí nghiệm và bài toán công nghiệp, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế.

Đại diện PTIT cam kết sẽ đầu tư cho hai trung tâm về đội ngũ giảng viên, chuyên gia, hạ tầng kỹ thuật và chương trình đào tạo theo chuẩn doanh nghiệp và chuẩn quốc tế. "Học viện cũng sẽ tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ lớn trong và ngoài nước, các viện nghiên cứu và trường đại học đối tác, từng bước hình thành hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực AI và vi mạch bán dẫn", đại diện học viện cho biết.

Tại lễ ra mắt, TS Chu Văn Bền, đại diện Trung tâm Đào tạo Vi mạch bán dẫn chuyên sâu, cho biết từ kinh nghiệm làm việc tại các quốc gia tiên phong về công nghệ, ông đánh giá vi mạch bán dẫn là "trái tim" của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, và "Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu".

Tuy nhiên để đạt được điều đó, theo ông, đào tạo nhân lực chất lượng cao phải đi đôi với nghiên cứu, ứng dụng, hợp tác đa ngành và kết nối doanh nghiệp.

"Tôi tin mỗi sinh viên hoàn thành khóa học từ trung tâm sẽ có được những kiến thức, kỹ năng giá trị, sẵn sàng tham gia vào các dự án chip tiên tiến và thị trường lao động công nghệ cao", ông Bền nói.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ là một trong các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực công nghệ số.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện hồi tháng 6, đơn vị này dự kiến phát triển 20-25 phòng thí nghiệm chuyên sâu, được đầu tư tốt về hạ tầng kỹ thuật, hình thành 3-5 nhóm nghiên cứu mạnh, dẫn đầu một số chuyên ngành có thế mạnh. Một trong những giải pháp dự kiến là hình thành các phòng thí nghiệm trọng điểm gắn với nhóm nghiên cứu mạnh, thuộc các lĩnh vực AI, dữ liệu lớn, vi mạch bán dẫn, mạng viễn thông thế hệ mới (5G, 6G).

Lưu Quý