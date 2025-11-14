Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm 4 cán bộ

Tối 14/11, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại 4 đơn vị trực thuộc.

Các đơn vị có cán bộ được điều động và bổ nhiệm gồm: Vụ Kinh tế và Xã hội số; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trung tâm Công nghệ thông tin, Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Bộ.

Theo đó, bà Trần Thị Quốc Hiền, Phó vụ trưởng được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Kinh tế và Xã hội số.

Ông Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhiệm kỳ 2020-2025, được Bộ trưởng công nhận giữ chức Giám đốc Học viện, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Đức Anh, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Phạm Hải Sơn, được bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ trưởng công nhận ông Đặng Hoài Bắc giữ chức Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Doãn Mạnh

Sau khi trao các quyết định, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị các cán bộ vừa được bổ nhiệm chia sẻ một trải nghiệm thực tế của bản thân và cho phép mỗi người đặt một câu hỏi dành cho Bộ trưởng. Với mỗi câu trả lời, ông đan cài những thông điệp, bài học kinh nghiệm để giúp lãnh đạo các đơn vị thêm trưởng thành.

Bộ trưởng nhấn mạnh, điều khó nhất của một tổ chức không phải là tạo ra thành công, mà là giữ được nhịp phát triển liên tục sau thành công ấy. Ông cho rằng đa số các tổ chức sau thành công sẽ là đi xuống, thậm chí thất bại. "Nhiều tổ chức, doanh nghiệp không thể lớn được bởi cứ to ra là vỡ, rất ít vượt lên được đẳng cấp khác", ông nói.

Lý giải cho chuyện này, Bộ trưởng cho rằng, "phản xạ tự nhiên của con người là muốn nghỉ ngơi sau khi nỗ lực và gặt hái được thành công", nhưng, "nếu người đứng đầu dừng một thì bộ máy sẽ dừng mười", ông nói.

Theo Bộ trưởng, sự chững lại của một tập thể thường kéo theo hệ lụy lớn hơn nhiều so với một cá nhân. Tổ chức một khi chậm lại sẽ phải mất vài năm để khởi động tốc độ như cũ. Vì vậy người lãnh đạo phải phân biệt rạch ròi giữa nhu cầu nghỉ ngơi của bản thân và đòi hỏi không được phép dừng lại của tổ chức. "Nếu mình muốn nghỉ ngơi, muốn chậm lại, hãy đứng lùi sang một bên", ông lưu ý.

Tuy nhiên, có một thực tế, do phản ứng tự nhiên của cơ thể, nhiều người bị rơi vào trạng thái nghỉ ngơi mà thậm chí chính bản thân họ cũng không biết. Theo Bộ trưởng, để thoát khỏi tình trạng này, người lãnh đạo tổ chức nên "bắt đầu một khởi đầu mới từ con số 0".

Khởi tạo ra một "số 0 mới" ngay khi tổ chức đang thành công, theo Bộ trưởng, là cách để duy trì đà phát triển. Ông cho rằng, một tổ chức nên tự tái tạo lại sau mỗi 10 năm và tự khởi tạo nên cho mình một "số 0 mới" sau mỗi 3-5 năm. Nếu không muốn đặt ra mục tiêu mới, cần phải làm công việc cũ với mục tiêu cao hơn. "Điều này phụ thuộc vào ý thức của người đứng đầu", ông nói, lãnh đạo phải là người thắp lên những khởi đầu đó.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và các Thứ trưởng chụp ảnh với các cán bộ được bổ nhiệm, tối 14/11. Ảnh: Trọng Đạt

Khi nói về việc làm nhanh, tạo ra kết quả trong thời gian ngắn, Bộ trưởng quay trở lại "triết lý số 0" mà ông từng nhiều lần nhắc đến. Với ông, người không biết gì thì có xu hướng đi tìm, hỏi khắp nơi, học khắp nơi. "Tri thức nằm trong 8 tỷ người ngoài kia, biết ai giỏi cái gì, mình qua đó tìm hiểu, mang kiến thức hay về dùng thì lại trở thành người giỏi nhất", ông lý giải.

Như trường hợp của một đơn vị mới thành lập chỉ vài năm là Vụ Kinh tế và Xã hội số, Bộ trưởng cho rằng, thế mạnh lớn nhất của đơn vị này chính là con số 0. Bày cách đi nhanh, ông cho rằng lãnh đạo đơn vị có thể học điều hay từ thế giới, đặt thêm vào đó bối cảnh Việt Nam rồi mang về áp dụng.

Bộ trưởng nhấn mạnh, kinh nghiệm quốc tế sẽ là nguồn lực quan trọng của ngành. Việc mang về một mô hình tốt, một bài học thành công, hay tạo ra một nền tảng số miễn phí để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ đều có thể khiến xã hội nhận thấy rõ vai trò dẫn dắt của đơn vị mới thành lập. Một cách khác là đơn vị có thể làm công tác đo lường, xếp hạng và công bố kết quả hoạt động trong lĩnh vực của mình.

Chia sẻ về năng lực cảm nhận của người lãnh đạo, Bộ trưởng cho rằng, phần lớn cấp quản lý không có đủ thời gian để tự trải nghiệm mọi quy trình. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc không hiểu được. "Người lãnh đạo phải có năng lực cảm nhận một cách sâu sắc. Nhìn cách người dân làm dịch vụ công, nhìn cách họ quét hộ chiếu là có thể hình dung ra cả quy trình", ông nói.

Ông ví một Bộ giống như một quốc gia, một đơn vị cấp Cục cũng là một quốc gia thu nhỏ. Vì thế, những điều tưởng chỉ có ở một nước phát triển nào đó hoàn toàn có thể bắt đầu ngay từ chính Bộ Khoa học và Công nghệ. Ông cảnh báo việc lãnh đạo đơn vị mải nghĩ đến mục tiêu lớn mà quên mất những việc trong tầm tay. "Đừng nghĩ nữa, hãy bắt tay vào làm. Làm rồi mới sáng ra", ông nói, đồng thời khuyến khích lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin mạnh dạn xây dựng những hệ thống tốt hơn những gì đang có ở các nước tiên tiến.

Khi trao đổi về câu chuyện người lãnh đạo trẻ chỉ đạo một tập thể có nhiều thế hệ, Bộ trưởng nhắc tới yếu tố văn hóa, điều mà theo ông là yếu tố "rất quan trọng", cần có cách ứng xử sao cho phù hợp.

Văn hóa Á Đông coi trọng sự mềm mại, khiêm nhường, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc lãnh đạo trẻ phải thu mình. "Người châu Á càng lên cao càng lùi xuống một chút, ẩn mình đi một chút, nhưng nếu ẩn thì sao dẫn dắt được người khác?", ông nói.

Ông cho rằng, người trẻ khi đứng ở vị trí lãnh đạo, cần phải biết làm gương - một đặc điểm của các lãnh đạo châu Á. "Những việc khó, việc mới mình xung phong làm trước, đừng bảo các bác, cô, chú làm", bởi theo Bộ trưởng, "làm để mình hiểu, rồi mới dẫn dắt được người khác".

Ông khuyên các lãnh đạo trẻ "nói ít làm nhiều", đồng thời nên quan tâm đến mọi người trong cơ quan, từ những việc nhỏ trong cuộc sống gia đình như cha mẹ ốm đau, con cái học hành, các công cụ làm việc, cho đến việc lớn hơn là "đường công danh" của những người đồng nghiệp cấp dưới.

Chia sẻ với các cán bộ vừa được bổ nhiệm, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, khối lượng công việc của Bộ Khoa học và Công nghệ trong thời gian tới sẽ "rất nhiều". Trong bối cảnh đó, lãnh đạo các đơn vị nên coi việc luân chuyển cán bộ như một cơ hội để trải nghiệm cái mới và thông qua đó trưởng thành.

