Bộ Giao thông Vận tải lập tổ kiểm tra giá cước cảng biển

Hai tổ công tác vừa lập sẽ kiểm tra, rà soát các loại giá dịch vụ cảng biển và giá vận tải quốc tế, nội địa tại khu vực Hải Phòng, TP HCM.

Theo quyết định của Bộ trưởng Giao thông Vận tải, tổ công tác kiểm tra, rà soát các loại giá dịch vụ tại cảng biển và giá cước vận tải tại Hải Phòng, Quảng Ninh gồm các thành viên đến từ Cục Hàng hải Việt Nam, Vụ Tài chính, Vụ Pháp chế (Bộ Giao thông Vận tải), Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Quảng Ninh, do ông Nguyễn Hoàng, Phó cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam làm tổ trưởng.

Tổ công tác kiểm tra, rà soát các loại giá dịch vụ tại cảng biển và giá cước vận tải tại Bà Rịa – Vũng Tàu, TP HCM do ông Nguyễn Đình Việt, Phó cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam làm tổ trưởng.

Hai tổ công tác này sẽ làm việc với các cơ quan, doanh nghiệp để kiểm tra, rà soát các loại giá dịch vụ tại cảng biển và giá cước vận tải biển quốc tế, nội địa tại các cảng Cái Mép - Thị Vải (Vũng Tàu), TP HCM, cảng Lạch Huyện, Đình Vũ, Chùa Vẽ (Hải Phòng) và Quảng Ninh.

Một tàu hàng 15.000 teu cập cảng SSIT, thuộc cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.Ảnh: SSIT.

Động thái này được đưa ra sau cuộc họp về tạo thuận lợi cho vận tải biển và dịch vụ logistics của Bộ Giao thông Vận tải ngày 17/9. Trước nhiều ý kiến về giá dịch vụ cảng biển và vận tải hàng hóa tăng cao, gây khó khăn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã yêu cầu các cơ quan kiểm tra, rà soát các loại giá phí cảng biển. Ông yêu cầu Hải Phòng nghiên cứu không thu phí hạ tầng cảng biển hoặc thu với phí phù hợp, góp phần kéo giảm chi phí logistics.

Đầu năm nay, tổ công tác liên ngành Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương đã kiểm tra tại nhiều hãng tàu biển. Tổ kiểm tra đánh giá, ngoài tăng giá cước, mỗi hãng tàu ngoại còn áp 3-5 loại phụ phí như phí xếp dỡ tại cảng, vệ sinh container, chứng từ, kẹp chì... Trong đó, phụ phí xếp dỡ chiếm tỷ trọng lớn nhất, dao động từ 100 đến 170 USD cho mỗi container. Có loại phí không thường xuyên tùy từng hãng tàu áp dụng như phụ thu xăng dầu, thu dịch vụ với hàng xuất nhập khẩu.

8 tháng đầu năm, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển cả nước đạt hơn 481 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2020. Khối lượng hàng hóa container thông qua cảng biển đạt trên 16 triệu Teus, tăng 18% cùng kỳ.

Do ảnh hưởng dịch bệnh, trong tháng 8, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển bị ảnh hưởng, chỉ đạt gần 60 triệu tấn, giảm 9% so với tháng 7. Trong đó, mức giảm của hàng container là 8% so với tháng 7.

Anh Duy