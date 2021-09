Doanh nghiệp hàng hải, cảng biển than khó

Tại cuộc họp trực tuyến về tạo thuận lợi cho vận tải biển và dịch vụ logistics trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 ngày 17/9, ông Nguyễn Cảnh Tĩnh, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) lo ngại tỷ lệ tiêm vaccine cho thuyền viên khá ít.

Theo ông Tĩnh, VIMC có khoảng 4.000 thuyền viên song tỷ lệ tiêm mới đạt 10%. Trong khi đó, tàu biển là hoạt động dài ngày trên biển, thuyền viên bị nhiễm Covid-19 thì không thể tiếp cận với cơ sở y tế trên bờ. Sự nguy hiểm không chỉ với một người mà với tất cả 20-22 thuyền viên trên tàu.

Lãnh đạo VIMC cũng lo lắng trước khó khăn thay thế thuyền viên. Tàu cập cảng biển Hải Phòng thay thuyền viên nhưng lực lượng này ở nhiều địa phương khác nhau. Họ đến Hải Phòng phải cách ly 14 ngày, đồng nghĩa tàu phải nằm chờ 14 ngày ở cảng phát sinh nhiều chi phí.

Chung cảnh ngộ, ông Dương Ngọc Tú, Phó giám đốc Công ty vận tải biển Vinaship cho biết, tỉnh Quảng Ninh ban hành quy định người từ ngoại tỉnh vào phải có giấy xét nghiệm PCR còn hiệu lực và đáp ứng tiêm đủ 2 mũi vaccine. Trong khi đó, tỷ lệ thuyền viên tiêm mũi 2 khá ít.

Một khó khăn khác các mà doanh nghiệp hàng hải đang gặp phải là tỷ lệ cấp giấy đi đường tại các địa phương hiện quá thấp. Ông Hoàng Hồng Giang, Phó cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cho hay, hiện ở TP HCM và một số địa phương chỉ cấp 10% cho các nhân viên hãng tàu, đại lý... ảnh hưởng đến quá trình giao nhận, làm tăng nguy cơ tồn hàng tại cảng.

Theo ông Giang, các địa phương cần tạo điều kiện cho các đối tượng liên quan đến hoạt động cảng biển, đặc biệt là sớm có hướng dẫn đối với những người đã được tiêm vaccine để việc đóng rút hàng tại cảng biển được thuận lợi, doanh nghiệp cảng biển cũng sớm giải được bài toán chi phí phát sinh khi mô hình 3 tại chỗ kéo dài.

Trước những phản ánh trên, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã đề nghị các địa phương cần ưu tiên tiêm vaccine phòng Covid-19 cho lao động tại cảng biển, thuyền viên và tại doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa. Đây đều là những đối tượng đã được Thủ tướng đưa vào diện ưu tiên tiêm phòng.

"Địa phương có thể thành lập tổ công tác xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ thuyền viên trước khi xuống tàu. Nếu không có cơ chế mở, tâm lý của thủy thủ sẽ chịu tác động rất lớn nếu phải ở trên tàu dài ngày", Bộ trưởng nói.

Liên quan cấp giấy đi đường, Bộ trưởng cho rằng, để duy trì được hoạt động phải có đủ lực lượng từ hải quan, cảng vụ, y tế, lái xe, đại lý giao nhận đến công nhân tại các cảng thì tỷ lệ cấp giấy đi đường phải đạt mức 70-80% chứ không thể chỉ ở mức 10-20% như hiện nay. Bộ trưởng Thể cho biết đang chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức giao thông, hoạt động vận tải trong tình hình mới khi các địa phương nới lỏng giãn cánh.

Đối với đề xuất giảm phí hoạt động cho tàu, thuyền tại cảng biển, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, các loại phí hàng hải thuộc thẩm quyền của Bộ đã được đưa xuống ở mức sàn. Trường hợp cần miễn giảm thêm chi phí gì, các doanh nghiệp tiếp tục đề xuất, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tham mưu Chính phủ chỉ đạo bộ ngành nghiên cứu chia sẻ gánh nặng với doanh nghiệp.

Riêng với phí hạ tầng tại cảng biển, ông Thể đánh giá cao TP HCM đã lùi thu phí trong khoảng 6 tháng, ông cũng đề nghị TP Hải Phòng nghiên cứu, có cơ chế, chính sách chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp.

"Bất cứ nội dung nào vướng mắc liên quan đến vận tải, doanh nghiệp cần phản ảnh ngay đến đường dây nóng để Bộ Giao thông Vận tải đôn đốc xử lý ngay", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Ông Thể cũng cho biết, hiện website của Bộ, Cục Hàng hải và các cảng vụ đã niêm yết toàn bộ chi phí để doanh nghiệp tham khảo, đảm bảo thị trường vận tải bằng đường biển được công khai, minh bạch.

8 tháng đầu năm, sản lượng vận tải hàng hóa bằng đường biển ước đạt 54,5 triệu tấn, tăng 5%; luân chuyển hàng hóa đạt 111,6 triệu tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2020.

Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 8 tháng đạt hơn 481 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Khối lượng hàng hóa container thông qua cảng biển 8 tháng đầu năm đạt gần 16,7 triệu Teus, tăng 18% so cùng kỳ.

Tính riêng trong tháng 8, do ảnh hưởng dịch bệnh, các tỉnh phía Nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển bị ảnh hưởng, chỉ đạt gần 60 triệu tấn, giảm 9% so với tháng 7. Trong đó, mức giảm của hàng container là 8% so với tháng 7.