Phim của Robert De Niro lỗ nặng

"The Alto Knights" - Robert De Niro một mình đóng hai vai - thu hơn năm triệu USD sau ba ngày ra mắt, so với kinh phí 45 triệu USD.

Theo Variety, dự án thu 3,2 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ và 1,8 triệu USD quốc tế. Với chi phí 45 triệu USD chưa tính quảng bá, The Alto Knights là một trong những tác phẩm lỗ nhất năm.

Trailer 'The Alto Knights' Trailer "The Alto Knights". Video: Warner Bros.

Phim do Barry Levinson đạo diễn và Nicholas Pileggi viết kịch bản, lấy bối cảnh những năm 1950. Robert De Niro vào hai vai: Trùm mafia Vito Genovese và Frank Costello. Cuộc tranh giành quyền lực nổ ra khi Vito ra lệnh ám sát Frank. Sống sót trong gang tấc, Frank xoay xở để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi kẻ thù.

Sau khi phát hành hôm 21/3, phim nhận điểm "thối" 37% trên trang Rotten Tomatoes và mức B CinemaScore. Variety đánh giá tác phẩm có nhiều cảnh hành động hoành tráng, tài tử Robert De Niro hóa thân ấn tượng, nhưng tổng thể kém hấp dẫn hơn so với các dự án xã hội đen.

Cây bút Peter Bradshaw của Guardian bình luận: "Phim làm tốt phần mở đầu, nhưng về sau giảm dần sức hút". The Observer viết: "Lựa chọn Robert De Niro vào cả hai vai chính khiến bộ phim trở nên đáng chú ý, nhưng không có nghĩa là nó sẽ hay".

Theo Variety, giới chuyên môn cho rằng việc tác phẩm thua lỗ là điều dễ đoán. Thể loại phim tội phạm không còn thu hút trong nhiều năm qua. Năm 2023, Killers of the Flower Moon của Martin Scorsese - về đề tài tội phạm viễn Tây những năm 1920, có De Niro góp mặt - gặp khó khăn khi thu 158 triệu USD toàn cầu, so với kinh phí 200 triệu USD.

Robert De Niro trong phim "The Alto Knights". Ảnh: Warner Bros.

Mối quan hệ của biên kịch Nicholas Pileggi và giám đốc điều hành công ty Warner Bros. Discovery - David Zaslav - góp phần mở đường cho dự án. Năm 2022, Zaslav cấp kinh phí 45 triệu USD sản xuất bộ phim. Tuy nhiên, quyết định của ông khiến nhiều người trong hãng không hài lòng.

Mặt khác, sự nghiệp làm phim của đạo diễn Barry Levinson những năm gần đây kém nổi bật. Những dự án của ông, gồm Man of the Year (2006), The Bay (2012), The Humbling (2014) và Rock the Kasbah đều thất bại phòng vé.

Sau The Alto Knights, hãng Warner Bros. kỳ vọng hồi phục doanh thu vào tháng 4 với A Minecraft Movie - có Jack Black đóng chính, cùng một số dự án khác gồm Superman của James Gunn, các phần tiếp theo của Mortal Kombat, Final Destination và The Conjuring.

Robert De Niro, 82 tuổi, góp mặt trong những vở kịch vào thập niên 1960 và tạo tiếng vang với vai Johnny Boy trong Mean Streets (1973) - dự án đánh dấu lần đầu hợp tác giữa ông và đạo diễn Martin Scorsese.

Trong sự nghiệp, De Niro giành hai tượng vàng Oscar cho các vai diễn trong The Godfather: Part II (1974) và Raging Bull (1980). Năm 2011, ông được trao giải thưởng Quả Cầu Vàng Cecil B. DeMille bởi những cống hiến cho nền giải trí. 5 năm sau, diễn viên được tổng thống Mỹ Barack Obama trao tặng Huân chương Tự do.

Trailer 'Killers of the Flower Moon' Trailer "Killers of the Flower Moon", nhân vật của Robert De Niro xuất hiện từ giây thứ 41. Video: Apple TV+

Ông có bảy con, trong đó, hai con với vợ đầu - Diahnne Abbott - là Drena, 57 tuổi và Raphel, 48 tuổi. Nghệ sĩ trở thành cha của cặp song sinh Julian và Aaron, 29 tuổi, trong giai đoạn hẹn hò với người tình Toukie Smith. Năm 1997, tài tử kết hôn với bà Grace Hightower, có hai con là Elliot, 26 tuổi và Helen Grace, 12 tuổi. Năm 2023, đạo diễn võ thuật Tiffany Chen sinh cho ông bé gái Gia.

Cát Tiên (theo Variety)