'Bố già' của Trấn Thành trượt đề cử Oscar

"Bố già" - phim doanh thu hơn 400 tỷ đồng của Trấn Thành - trượt đề cử "Phim quốc tế xuất sắc" của Oscar lần thứ 94.

Trong danh sách đề cử rút gọn của Oscar - công bố sáng 22/12, Bố già vắng mặt ở top phim tranh giải. Trước đó, tác phẩm của Trấn Thành nằm trong 93 phim cạnh tranh ở hạng mục này khi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề cử đại diện Việt Nam dự Oscar 2022.

Tạo hình Trấn Thành - vai Ba Sang - trong phim "Bố già". Ảnh: TT Town

Bố già xoay quanh cuộc sống mưu sinh của ông Ba Sang làm nghề chở hàng thuê. Con trai Ba Sang - Quắn (Tuấn Trần đóng) - có lối sống đối lập cha, nhiều lần khiến ông trăn trở. Một số diễn viên góp mặt, như: Lê Giang, Quốc Khánh, nghệ sĩ Ngọc Giàu, Lan Phương, Hoàng Mèo, La Thành, bé Ngân Chi... Anh bỏ ra hơn 20 tỷ đồng làm phim. Phim bắt nguồn từ dự án web-drama cùng tên năm 2019, do Trấn Thành đầu tư bốn tỷ đồng.

Ra mắt từ tháng 3, tác phẩm hiện là phim điện ảnh Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại - hơn 400 tỷ đồng. Sau khi phát ở Mỹ vào tháng 6, phim đạt doanh thu hơn một triệu USD (khoảng 24 tỷ đồng). Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 cuối tháng 11 ở Huế, Bố già cũng thắng lớn với bốn giải thưởng, trong đó có Bông Sen Bạc cho "Phim truyện điện ảnh xuất sắc".

Oscar công bố danh sách đề cử rút gọn của 10 hạng mục. Phim quốc tế là sự cạnh tranh của các phim Great freedom (Áo), Playground (Bỉ), Flee (Đan Mạch), Compartment No. 6 (Phần Lan), The hand of god (Italy)... Đề cử Nhạc phim gồm các ca khúc trong phim King Richard (Beyoncé), No time to die (Billie Eilish)...

Hạng mục Âm thanh gồm các phim A quiet place 2, Spider-Man: No way home, West side story... Hiệu ứng hình ảnh gồm các phim Black Widow, Eternals, Free Guy, Godzilla vs. Kong, The Matrix resurrections, No time to die, Shang-Chi, Spider-Man 3... Đề cử chính thức sẽ được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ công bố ngày 8/2/2022.

SPIDERMAN NO WAY HOME Official Trailer "Spider-Man: No way home" góp mặt trong danh sách đề cử rút gọn của Oscar. Video: Marvel Studios

Giải Oscar lần thứ 94 sẽ diễn ra ngày 27/3/2022 ở Los Angeles, Mỹ. Những năm gần đây, Việt Nam tham gia hạng mục Phim quốc tế với các đề cử như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Cô Ba Sài Gòn, Hai Phượng, Mắt biếc...nhưng không tiến sâu.

Tam Kỳ