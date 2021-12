'Bố già' của Trấn Thành tranh giải Oscar

"Bố già" - phim điện ảnh hơn 400 tỷ đồng của Trấn Thành - tranh giải "Phim quốc tế xuất sắc" tại Oscar lần thứ 94.

Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Điện ảnh - cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập hội đồng đề cử phim đi dự Oscar 2022, Bố già (tựa tiếng Anh là Dad, I'm sorry) đạt điểm cao nhất.

Theo trang The Wrap, tác phẩm nằm trong 93 phim cạnh tranh ở hạng mục này, gồm bom tấn kinh dị The Medium - Âm hồn nhập xác (Thái Lan), Zero to hero - Con trai thần kỳ của mẹ (Hong Kong), Escape from Mogadishu (Hàn Quốc)... Danh sách phim do các quốc gia và vùng lãnh thổ gửi đại diện tham dự, chưa phải đề cử cuối cùng của hạng mục.

Trấn Thành (phải) - vai ông Ba Sang trong "Bố già" và Tuấn Trần - vai Quắn. Ảnh: TT Town

Trấn Thành hạnh phúc khi hay tin, gửi lời cảm ơn khán giả và êkíp. "Chỉ cần vào top 5 thôi là tôi đã xỉu rồi", anh nói vui. Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 cuối tháng 11 ở Huế, Bố già cũng thắng lớn với bốn giải thưởng: Bông Sen Bạc cho "Phim truyện điện ảnh xuất sắc", "Kịch bản phim truyện điện ảnh xuất sắc", "Nam diễn viên chính phim truyện điện ảnh xuất sắc" (Tuấn Trần) và "Nữ diễn viên phụ phim truyện điện ảnh xuất sắc" (Ngân Chi).

Phát hành hồi tháng 3, Bố già trải qua nhiều cột mốc chinh phục phòng vé Việt. Hôm 14/3, Bố già là phim trong nước đầu tiên đạt mốc 200 tỷ đồng tại thị trường nội địa, vượt doanh thu của Cua lại vợ bầu (2019, thu gần 192 tỷ đồng) - cũng do Trấn Thành đóng chính. Trước đó, Hai Phượng của Ngô Thanh Vân là phim Việt ăn khách nhất mọi thời - từng đạt hơn 200 tỷ đồng tính cả chiếu quốc tế. Bố già sau đó vượt Avengers: Endgame - tác phẩm đạt doanh thu 285 tỷ đồng tại Việt Nam sau hai tháng trong năm 2019 - trở thành phim ăn khách nhất phòng vé trong nước với hơn 400 tỷ đồng. Sau khi phát ở Mỹ vào tháng 6, phim đạt doanh thu hơn một triệu USD (khoảng 24 tỷ đồng).

Phim nhận nhiều ý kiến khen ngợi lẫn chê bai. Nhiều khán giả đánh giá việc tình tiết dễ đoán, thoại nhiều khiến tác phẩm giống phim truyền hình hơn điện ảnh. Trấn Thành cho biết nếu có cơ hội, anh sẽ dựng phim ngắn lại vì thời lượng 128 phút hơi dài. Anh cho rằng việc ôm đồm tại hiện trường - làm đạo diễn, biên kịch và đóng chính - khiến vai của anh chưa hoàn hảo. Anh đặt mục tiêu ra mắt một phim mỗi năm.

Cảnh tranh cãi dài bốn phút của Trấn Thành trong 'Bố già' Cảnh cha con tranh cãi dài bốn phút của Trấn Thành trong "Bố già". Video: TT Town

Bố già xoay quanh cuộc sống mưu sinh của ông Ba Sang làm nghề chở hàng thuê. Con trai Ba Sang - Quắn (Tuấn Trần đóng) - có lối sống đối lập với ông, nhiều lần khiến ông trăn trở. Một số diễn viên góp mặt, như: Lê Giang, Quốc Khánh, nghệ sĩ Ngọc Giàu, Lan Phương, Hoàng Mèo, La Thành, bé Ngân Chi... Anh bỏ ra hơn 20 tỷ đồng làm phim. Phim bắt nguồn từ dự án web-drama cùng tên năm 2019, do Trấn Thành đầu tư bốn tỷ đồng. Bốn tập phim đứng đầu top trending (thịnh hành) của Youtube, mỗi tập đạt hàng chục triệu lượt xem.

Giải Oscar lần thứ 94 sẽ diễn ra ngày 27/3/2022 ở Los Angeles, Mỹ. Những năm gần đây, Việt Nam tham gia hạng mục Phim quốc tế với các đề cử như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Cô Ba Sài Gòn, Hai Phượng, Mắt biếc... nhưng không tiến sâu.

Tam Kỳ