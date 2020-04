Bộ Công Thương đề nghị cho xuất khẩu gạo nếp trở lại

Sau khi biết "gạo nếp không thuộc danh mục dự trữ quốc gia", Bộ Công Thương kiến nghị Chính phủ cho nối lại xuất khẩu mặt hàng này.

Bộ Công Thương vừa đề nghị Chính phủ xem xét, cho phép tiếp tục xuất khẩu nếp (gạo nếp, thóc nếp, tấm nếp) theo nhu cầu và không tính vào lượng hạn ngạch 400.000 tấn gạo được phép xuất khẩu trong tháng 4 và thời gian tới (nếu vẫn duy trì hạn ngạch xuất khẩu gạo).

Kiến nghị này xuất phát từ việc Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), tỉnh Long An, An Giang (hai địa phương trồng nhiều lúa nếp). Các doanh nghiệp phản ánh tình trạng tồn kho lớn gạo nếp và đề nghị cho xuất khẩu lại mặt hàng này do không nằm trong danh mục mặt hàng dự trữ quốc gia.

Sau khi tham vấn ý kiến từ Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc "gạo nếp có nằm trong dự trữ quốc gia hay không", Bộ Công Thương thừa nhận, danh mục hàng lương thực dự trữ quốc gia theo Nghị định 94/2013 thì chỉ gồm gạo tẻ, thóc tẻ, không gồm thóc nếp, gạo nếp và tấm nếp. Nghĩa là, ngay cả trong tình huống đột xuất, cấp bách thì thóc nếp, gạo nếp không thuộc diện huy động vào dự trữ quốc gia.

Cũng theo Bộ Công Thương, trong số các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo, có một số thương nhân chỉ xuất khẩu nếp (gạo nếp, tấm nếp) hoặc coi nếp là mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Theo đánh giá của tỉnh Long An và An Giang, hai vùng trồng lúa nếp trọng điểm. Trong khi đó, người dân trong nước chủ yếu tiêu dùng gạo tẻ, không dùng nhiều gạo nếp hàng ngày và gạo nếp hiện nay được sản xuất chủ yếu cho xuất khẩu.

Theo Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, sản lượng nếp dự kiến năm 2020 tại tỉnh Long An các vụ Đông Xuân, Hè thu và Thu đông là 441.000 tấn, An Giang 353.000 tấn.

Năm 2018, mặt hàng này xuất khẩu hơn 676.900 tấn, 2019 là 297.405 tấn. Hai tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo nếp đạt gần 72.480 tấn. Thị trường xuất khẩu chủ yếu gạo nếp Việt Nam là Trung Quốc, Phillipines, Malaysia, Đài Loan...

Anh Minh