Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên làm Thứ trưởng Công an

Ông Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Công an, ngày 20/5.

Tân Thứ trưởng Công an 58 tuổi, Uỷ viên Trung ương Đảng; PGS ngành Khoa học an ninh; tiến sĩ Luật học, tội phạm học, điều tra tội phạm. Ông là Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; Uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Ông Trần Quốc Tỏ từng đảm nhiệm các chức vụ: Tổng cục phó Cảnh sát phòng, chống tội phạm; Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an).

Theo quyết định của cấp có thẩm quyền, bà Nguyễn Thanh Hải - Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện, sẽ được luân chuyển, điều động giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên thay ông Tỏ.

Ông Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Công an. Ảnh: TTX

Bộ Công an hiện có 9 thứ trưởng: Thượng tướng Lê Quý Vương; Thượng tướng Bùi Văn Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn; Trung tướng Lương Tam Quang; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc; Thiếu tướng Lê Quốc Hùng; Thiếu tướng Lê Tấn Tới và Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ. Bộ trưởng là Đại tướng Tô Lâm.

Viết Tuân