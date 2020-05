Cục phó An ninh mạng làm Giám đốc Công an Hòa Bình

Đại tá Lê Xuân Minh, Cục phó An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, được bổ nhiệm làm giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.

Đại tá Lê Xuân Minh phát biểu tại lễ trao quyết định. Ảnh: Bộ Công an.

Quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Lê Xuân Minh được lãnh đạo Bộ Công an công bố chiều 26/5, tại trụ sở Công an tỉnh Hòa Bình. Ông Minh sẽ tiếp quản công việc từ người tiền nhiệm Phạm Hồng Tuyến, được điều động giữ chức Phó chánh Thanh tra Bộ Công an.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Thành đánh giá đại tá Lê Xuân Minh trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, có bản lĩnh, đạo đức tốt, đã hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Thành mong muốn trên cương vị mới, đại tá Minh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại tá Lê Xuân Minh năm nay 44 tuổi, quê TP Hà Nội, tốt nghiệp Học viện An ninh, đã nhiều năm công tác tại Cục An ninh mạng, làm Cục phó An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.

Trước đó ngày 19/5, Bộ Công an điều động, bổ nhiệm đại tá Trần Phú Hà, Cục phó An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Phương Sơn