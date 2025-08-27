'Khung xương' một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc

Người học và người dạy sẽ không phải loay hoay giữa nhiều bộ sách khác nhau, bộ SGK chung sẽ là nền tảng cho nhiều thế hệ học sinh.

Trong nhiều năm gần đây, câu chuyện "một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa" luôn thu hút sự quan tâm của dư luận.

Chủ trương này khi ra đời đã được kỳ vọng sẽ tạo ra sự cạnh tranh, khuyến khích sáng tạo trong biên soạn, giúp giáo viên, học sinh có thêm sự lựa chọn phù hợp.

Nhưng thực tế lại đang bộc lộ không ít bất cập, khi kiến thức phổ thông vốn ổn định và ít thay đổi, còn số lượng sách giáo khoa thì ngày càng nhiều.

Bản chất tri thức phổ thông là những điều cơ bản, tồn tại lâu dài: hằng đẳng thức vẫn là hằng đẳng thức, định lý Pytago vẫn là định lý Pytago. Kiến thức ấy đâu thể "biến tấu" theo từng bộ sách.

Vậy thì vì sao người học và người dạy lại phải xoay xở giữa nhiều bộ sách với cách trình bày và sắp xếp khác nhau? Một trong những hệ lụy lớn nhất rơi vào chính học sinh.

Tôi biết trường hợp một em học sinh lớp 4 ở Hà Nội chia sẻ rằng, khi chuyển về quê ngoại để theo học, em cảm thấy ""rất lạ" với sách Toán khi vào học trường mới đã gặp lúng túng.

Với nhiều gia đình có thu nhập trung bình hoặc thấp, việc bỏ ra vài trăm nghìn đến cả triệu đồng mỗi năm để mua trọn bộ sách mới là một áp lực thực sự. Trong khi đó, giáo viên, những người trực tiếp đứng lớp phải liên tục cập nhật, làm quen với từng bộ sách.

Những đợt tập huấn nối tiếp nhau, những buổi sinh hoạt chuyên môn chỉ để thảo luận sự khác biệt giữa các bộ sách đã tiêu tốn không ít thời gian và công sức. Thay vì dành tâm trí để sáng tạo trong phương pháp giảng dạy, nhiều giáo viên phải "chạy theo sách" một cách bị động.

Thay vì có nhiều bộ sách, sự sáng tạo cần được đặt đúng chỗ: Ở phương pháp giảng dạy, ở cách tổ chức hoạt động học tập, ở những tài liệu tham khảo đa dạng để học sinh có thể chủ động tìm hiểu.

Sách giáo khoa chuẩn mực, là "khung xương" để mọi thế hệ học sinh có nền tảng chung. Nó cần ổn định, thống nhất, và đủ sâu sắc để trở thành điểm tựa vững chắc cho quá trình học tập.

Xét đến cùng, sách giáo khoa không nên trở thành gánh nặng. Nó phải là công cụ ổn định và bền vững để thế hệ trẻ tiếp cận tri thức một cách công bằng.

Chúng ta cần một bộ sách giáo khoa chuẩn mực, thống nhất, đủ khoa học, đủ nhân văn để đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh.

Bộ Chính trị chỉ đạo rà soát việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc. Chỉ đạo trên nằm trongnghị quyết 71 của Bộ Chính trịvề đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, ban hành ngày 22/8. Hiện thị trường có ba bộ sách giáo khoa cùng một số sách lẻ. Tất cả học sinh phổ thông đã sử dụng sách giáo khoa mới. Tùy điều kiện thực tế, nhu cầu, các trường được chọn sách để giảng dạy. Với khoảng 20 triệu học sinh, 12 khối lớp, hàng trăm triệu bản sách đã được xuất bản. Ngoài yêu cầu cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, nghị quyết 71 của Bộ Chính trị nêu phấn đấu tới năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh

