Bộ Chính trị yêu cầu một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc

Bộ Chính trị chỉ đạo rà soát việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc.

Chỉ đạo trên nằm trong nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, ban hành ngày 22/8.

Trước đó, Nghị quyết 88 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông chủ trương một chương trình, nhiều bộ sách và xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa, bỏ độc quyền xuất bản. Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao tổ chức biên soạn một bộ với kinh phí 16 triệu USD từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới.

Tuy nhiên vì nhiều lý do, Bộ không thực hiện được việc này. Quốc hội sau đó đồng ý nếu mỗi môn học đã có ít nhất một bộ sách giáo khoa được thẩm định, phê duyệt thì không dùng ngân sách để biên soạn sách của môn đó nữa. Từ năm 2020, lộ trình thay sách giáo khoa mới bắt đầu, ở mỗi khối lớp đều có ba bộ sách giáo khoa để các nhà trường chọn lựa.

Từ đây, đề xuất nghiên cứu giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa tiếp tục được thảo luận nhiều lần. Hôm 13/8, trong buổi cho ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục, ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội, đề nghị nghiên cứu xây dựng bộ sách giáo khoa dùng chung. Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể biên soạn các bộ khác làm tài liệu tham khảo.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng đề nghị Bộ thể chế hóa việc cần có một bộ sách giáo khoa chung vào luật để đảm bảo chặt chẽ.

Học sinh trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, TP Thủ Đức trong một tiết học tháng 9/2023. Ảnh: Quỳnh Trần

Hiện thị trường có ba bộ sách giáo khoa cùng một số sách lẻ. Tất cả học sinh phổ thông đã sử dụng sách giáo khoa mới. Tùy điều kiện thực tế, nhu cầu, các trường được chọn sách để giảng dạy. Với khoảng 20 triệu học sinh, 12 khối lớp, hàng trăm triệu bản sách đã được xuất bản.

Ngoài yêu cầu cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, nghị quyết 71 của Bộ Chính trị nêu phấn đấu tới năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh.

Dương Tâm