Blake Lively hóa 'cây hoa di động' trên phố New York

Cùng ngày, khi đi ghi hình cho CBS Morning Show, cô diện bộ váy suit cổ điển in hình hoa cúc của Dior thuộc bộ sưu tập Thu Đông 1997, phối túi Chanel hình hoa trà. Ảnh: Celebmafia

Hơn hai tuần qua, cô liên tục mặc trang phục chủ đề hoa khi tham gia các hoạt động quảng bá It Ends with Us - tác phẩm được chuyển thể từ cuốn sách cùng tên bán hơn bốn triệu bản toàn cầu của Colleen Hoover. Trong phim, Lively vào vai cô chủ cửa hàng hoa Lily có cuộc hôn nhân nhiều thăng trầm với bác sĩ phẫu thuật nội trú. Phim dự kiến công chiếu ngày 9/8.