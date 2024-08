Blake Lively chụp hình cùng dây chuyền của Elizabeth Taylor

Diễn viên Blake Lively chụp ảnh với ý tưởng miêu nữ trộm dây chuyền ruby 3,8 triệu USD (khoảng 95 tỷ đồng) của cố minh tinh Elizabeth Taylor.

Trên tạp chí Vogue tháng 9, diễn viên Blake Lively chụp hình cùng dây chuyền Cartier nổi tiếng của huyền thoại Elizabeth Taylor. Bức ảnh do đạo diễn Baz Luhrmann thực hiện, lấy ý tưởng từ phim To Catch a Thief (1955).

Blake Lively tạo dáng với dây chuyền trên tạp chí. Ảnh: Vogue

Trong bài phỏng vấn với Vogue, Lively cho biết các nhân viên phải đeo đầu bọc ngón tay cao su khi chạm vào nữ trang. Êkíp đặt thảm xốp tại khu vực chụp ảnh để phòng trường hợp dây chuyền rơi xuống đất. Trên Instagram Story, sao Gossip Girl chia sẻ lại hình ảnh trong buổi chụp hình, gọi đó là trải nghiệm như mơ.

Chân dung diễn viên Blake Lively và cố minh tinh Elizabeth Taylor. Ảnh: Instagram Blake Lively/ AnOther Magazine

Sợi dây chuyền ruby là món quà nhà sản xuất Mike Todd - chồng thứ ba của Elizabeth Taylor - tặng bà trong chuyến nghỉ mát ở miền nam nước Pháp vào tháng 8/1957. Món trang sức đi kèm vòng tay và bông tai cùng thiết kế.

Trong quyển sách My Love Affair with Jewelry (2002), Elizabeth Taylor mô tả lại khoảnh khắc nhận quà: "Vì quanh đây không có gương, tôi phải soi mình trên mặt nước. Bộ trang sức rất lộng lẫy, sắc đỏ gợn sóng hòa cùng nền xanh dương trông như một bức tranh. Tôi chỉ biết hét lên vì sung sướng, choàng lấy cổ Mike, kéo anh xuống bể bơi cùng mình".

Mike Todd và Elizabeth Taylor kết hôn năm 1957. Một năm sau, ông qua đời trong tai nạn máy bay khiến minh tinh trở thành góa phụ ở tuổi 26. Bộ trang sức trở thành biểu tượng cho chuyện tình đẹp nhưng ngắn ngủi của hai người. Năm 2001, bà gây chú ý khi đeo lại chúng trong concert kỷ niệm 30 năm hoạt động âm nhạc của Michael Jackson.

Sau khi Elizabeth Taylor qua đời năm 2011, sợi dây chuyền, bông tai và vòng tay được bán riêng lẻ tại phiên đấu giá Christie's cùng năm. Cartier Collection đã mua lại dây chuyền với giá gần 3,8 triệu USD.

Elizabeth Taylor đeo bộ nữ trang khi dự concert "Michael Jackson: 30th Anniversary Celebration" năm 2001. Ảnh: WireImages

Elizabeth Taylor (1932-2011) là một trong những huyền thoại màn bạc Hollywood. Thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của bà là giai đoạn 1950-1960. Khi đó, bà là diễn viên được trả thù lao cao nhất Hollywood, nhận một triệu USD cho vai Nữ hoàng Cleopatra trong bộ phim cùng tên. Bà kết hôn tám lần với bảy người đàn ông, trong đó lên xe hoa hai lần với tài tử Richard Burton. Bà cưới nghệ sĩ Eddie Fisher - một năm sau khi Mike Todd qua đời.

Blake Lively, 37 tuổi, nổi lên với các vai trong Gossip Girl, Green Lantern, Savages, The Age of Adaline. Ngoài diễn xuất, Lively gây ấn tượng với gu thời trang được làng mốt ca ngợi. Cô nhiều lần được các tạp chí uy tín bình chọn là Mỹ nhân mặc đẹp nhất năm, thường xuyên vào danh sách sao mặc đẹp hàng tuần. Diễn viên cưới sao Deadpool Ryan Reynolds năm 2012 và có bốn con. Họ là một trong những đôi vợ chồng đẹp nhất Hollywood. Bộ phim mới nhất của Lively - It Ends With Us - sẽ ra mắt vào ngày 9/8.

Phương Thảo (theo People, Page Six)