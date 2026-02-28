Blackpink mặc đồ phong cách vị lai của nhà mốt Việt

Nhóm nhạc toàn cầu Blackpink chọn trang phục cảm hứng tương lai của nhà mốt Việt trong MV "Go" đang gây sốt.

Nhóm ra mắt MV vào ngày 27/2, thu hút hơn 22 triệu view trên YouTube, là sản phẩm tạo hiệu ứng bùng nổ đầu năm. Các cô gái gây chú ý khi mặc trang phục mang tinh thần futuristic (vị lai) của nhà mốt Feng.

MV "Go" của Blackpink MV "Go" của Blackpink đang tạo cơn sốt sau một ngày phát hành. Video: YouTube Blackpink

Bốn thành viên diện váy áo phom dáng ôm sát cơ thể kết hợp đường cut-out ở ngực, eo. Trang phục được chú trọng từng chi tiết, chất liệu nhằm đảm bảo tính linh hoạt trong chuyển động, phù hợp cường độ vũ đạo trong MV.

Trang phục của nhà mốt Việt được Blackpink mặc trong MV. Ảnh: Nhà mốt cung cấp

Nhà thiết kế Lim Feng cho biết stylist của Blackpink - Jang Hee Jun - liên hệ chọn thương hiệu thực hiện trang phục riêng cho nhóm. Êkíp mất hơn một tuần để chuẩn bị, trải qua vài lần chỉnh sửa để phù hợp với yêu cầu.

Ngoài ra, Lim Feng còn thiết kế riêng bộ trang phục khác cho thành viên Jennie trong MV, gồm corset, kết hợp chân váy ngắn. Ảnh: Nhà mốt cung cấp

Đại diện thương hiệu nói "may mắn và hạnh phúc khi lần đầu tiên được thiết kế riêng đồ cho cả bốn cô gái trong nhóm nhạc đình đám". Phong cách vị lai trong thời trang là xu hướng lấy cảm hứng từ tương lai, công nghệ và không gian vũ trụ, thể hiện qua chất liệu ánh kim, bảng màu hiện đại như bạc, trắng, neon. Không chỉ nhấn mạnh yếu tố thị giác, phong cách này còn phản ánh tinh thần đổi mới, phá vỡ chuẩn mực truyền thống.

Trước đó, thành viên Jennie từng chọn đồ của nhà mốt Việt này trong MV Zen hay chụp poster Red Light.

Blackpink ra mắt tháng 8/2016, được đánh gá là "gà đẻ trứng vàng" của công ty YG. Bốn thành viên đều xây dựng được tầm ảnh hưởng toàn cầu ở lĩnh vực âm nhạc, thời trang. Sau gần 10 năm hoạt động, phát hành hai album, nhóm khuấy đảo làng nhạc với nhiều bản hit. Kênh YouTube của họ đạt lượt xem cao nhất với 30 tỷ lượt.

Năm 2023, họ lần đầu đến Việt Nam tổ chức concert ở Hà Nội, hút hơn 60.000 khán giả. Năm 2025, bốn cô gái gây sốt với tour Deadline tại nhiều quốc gia, cũng là hoạt động đánh dấu màn tái hợp sau gần ba năm.

Feng là thương hiệu nội địa do nhà thiết kế Lim Feng (Phùng Ái Nguyên) và em trai Dylan (Phùng Quang Đạt) thành lập vào cuối năm 2021. Họ theo đuổi phong cách mạnh mẽ, kết hợp công nghệ 3D với thời trang. Họ từng hợp tác với các sao như Châu Bùi, Wren Evans và ra mắt các bộ sưu tập gây chú ý như Bodega Revisited Fall 24, Resort 2026.

