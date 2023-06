Blackpink - 'gà đẻ trứng vàng'

Mỗi thành viên Blackpink kiếm hàng trăm triệu USD nhờ các sản phẩm âm nhạc, bán vé lưu diễn, làm gương mặt đại diện cho các nhãn hàng.

Khi phát biểu trước Quốc hội Mỹ hồi tháng 5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nói: "Ngay cả khi bạn không biết tên tôi, bạn vẫn sẽ biết đến BTS và Blackpink". Ngày nay, các nhóm nhạc Hàn Quốc không chỉ là biểu tượng văn hóa mà còn là cỗ máy kiếm tiền của các công ty lớn, góp phần thúc đẩy GDP nền kinh tế Hàn. Trang Forbes nhận xét Kpop là cách thể hiện quyền lực mềm của Hàn Quốc. Trong khi BTS đang chững lại vì quy định nhập ngũ, Blackpink tiếp tục hoạt động tích cực, trở thành đại diện tiêu biểu của ngành công nghiệp âm nhạc.

Theo WealthyPresence, Blackpink kiếm được trăm triệu USD mỗi năm. Số tiền nhóm thu được đến từ việc bán đĩa, phát nhạc trực tuyến, đi lưu diễn. Năm 2022, nhóm bán được 2,8 triệu album. Trong giai đoạn từ 2018-2022, họ bán tổng cộng 5,25 triệu đĩa ở riêng thị trường Hàn Quốc. Giá mỗi album khoảng 18-35 USD (tùy theo các phiên bản khác nhau). Ngoài hai album chung, các sản phẩm riêng của từng thành viên cũng lập hàng loạt kỷ lục.

Trailer tour 'Born Pink' - Blackpink Trailer tour "Born Pink" của Blackpink ở Bắc Mỹ. Video: YG

Năm 2021, bất chấp những ảnh hưởng từ đại dịch, YG Entertainment thông báo họ đạt 7,1 triệu USD lợi nhuận hoạt động trong quý 1, chủ yếu nhờ bán đĩa nhạc và vé xem show trực tuyến. Blackpink và nhóm nhạc nam đàn em cùng công ty là Treasure lần lượt bán được 620.000 bản và 310.000 bản. Các show trực tuyến của Blackpink cũng bán được khoảng 280.000 vé, thu về khoảng 6,8 triệu USD, chưa tính phí hoa hồng của YouTube.

Hai tour diễn vòng quanh thế giới mang lại cho YG khoản lợi nhuận khổng lồ. In Your Area World Tour (2018) với 36 buổi biểu diễn ở châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ, thu về 56,7 triệu USD. Born Pink, khởi động từ cuối năm ngoái, đến nay đạt doanh thu khoảng 163,8 triệu USD, với hơn 900.000 vé tiêu thụ. Trung bình mỗi đêm diễn, nhóm nhạc này thu về hơn 4 triệu USD với khoảng 22.600 khán giả. Các con số kể trên chưa gồm 24 đêm diễn chưa được thống kê. Thành tích giúp Blackpink trở thành nhóm nhạc nữ có tour lưu diễn đạt doanh thu cao nhất, vượt qua kỷ lục của Spice Girls (78,2 triệu USD), TCL (72,8 triệu USD), Destiny's Child (70,8 triệu USD). Nhóm sẽ mang concert đến Việt Nam cuối tháng 7.

Từ trái sang: Bốn thành viên nhóm gồm Lisa, Jisoo, Jennie, Rose. Ảnh: ABC

Nhờ xây dựng hình ảnh đẹp, phong cách riêng độc đáo, các ngôi sao của Blackpink kiếm hàng triệu USD nhờ hợp đồng quảng cáo cho các thương hiệu xa xỉ. Jisoo có hợp đồng nhiều năm với Dior, đồng thời là đại diện thương hiệu của Cartier, Kiss Me. Jennie gắn với nhiều nhãn hàng lớn như Chanel, Saumsung, Adidas, Hera, Calvin Klein. Rose là "nàng thơ" của Saint Laurent, Tiffany, Omega còn em út Lisa là gương mặt đại diện của Celine, Bvlgari.

Blackpink - Pink Vernom MV "Pink Venom" của nhóm ra mắt tháng 8/2022. Video: YG

Các thành viên nhóm còn kiếm nhiều tiền qua mạng xã hội. Lisa - được mệnh danh là "nữ hoàng Instagram" - có 95,4 triệu người theo dõi trên mạng xã hội này. Jennie, Jisoo và Rose lần lượt theo sau với 80, 74 và 72 triệu lượt. Năm 2020, chương trình Tiêu dùng thông minh của Hàn Quốc đã tiết lộ một bài đăng quảng cáo của Jennie có giá khoảng 600 triệu won (454.000 USD). Khi ấy, trang cá nhân của cô chỉ có 30,4 triệu người theo dõi.

Forbes cho rằng ngoài số tiền các thành viên Blackpink trực tiếp thu được, họ còn góp phần thúc đẩy kinh tế, đóng góp hàng tỷ USD qua các hoạt động du lịch, mua sắm. Chẳng hạn, Tổng cục Du lịch Thái Lan ghi nhận việc lượng khách đến thăm một thành phố cổ gần Bangkok tăng đột biến, sau khi Lisa check in tại địa điểm này. Hoặc các món đồ từ xa xỉ đến bình dân Jennie mặc đều nhanh chóng "cháy" hàng.

Blackpink - 'Shut Down' MV "Shut Down", ra mắt tháng 9/2022. Video: YG

Tuy kiếm được số tiền lớn, bốn cô gái không quá giàu có so với nhiều ngôi sao quốc tế, do phải chia một nửa lợi nhuận với công ty quản lý. Trước khi trở thành thần tượng, giống mọi ngôi sao K-pop khác, họ trải qua quá trình thực tập sinh kéo dài trung bình hai năm, với chi phí khoảng 40.000 USD, do công ty chi trả.

Việc được ra mắt đồng nghĩa họ ký vào hợp đồng ràng buộc với đơn vị chủ quản khoảng 5-10 năm, để bù lại các khoản đầu tư ban đầu và chi phí sản xuất, quảng bá. Theo South China Morning Post, Jisoo hiện có tài sản ròng 20 triệu USD. Rose, Lisa, Jennie có lần lượt 18, 14 và 10 triệu USD.

Hà Thu