Blackpink 'bùng nổ' ở concert tái xuất

Hàn QuốcGần 40.000 khán giả cổ vũ bốn thành viên Blackpink ở concert mở màn tour thế giới "Deadline", đánh dấu màn tái hợp của nhóm sau gần ba năm.

Theo Yonhap News, 20h ngày 5/7 (giờ địa phương, 18h Hà Nội) concert mới bắt đầu, nhưng trước đó sáu tiếng, "biển" người đổ về sân vận động Goyang (tỉnh Gyeonggi-do) - công trình ra mắt từ năm 2003, sức chứa 41.311 người. Phóng viên Seo Hyung Seok mô tả không khí chuyến lưu diễn thứ tư của Blackpink là ngày hội lớn, fan hào hứng khoe lightstick, trang phục đa màu sắc, đa số là hồng - vốn gắn liền với nhóm.

Sân khấu tái hợp sau hai năm tám tháng của nhóm. Từ trái qua: Jisoo, Jennie, Lisa và Rosé. Ảnh: FanBlackpink

Trong hơn ba tiếng, nhóm lần lượt trình diễn 25 nhạc phẩm, thu hút hàng chục nghìn fan hòa giọng, trong đó có loạt ca khúc tỷ lượt, trăm triệu lượt xem trên YouTube như: Ddu-Du Ddu-Du (2,3 tỷ lượt), Kill this love (2,1 tỷ), Boombayah (1,7 tỷ), As if it’s your last (1,4 tỷ), How you like that (1,3 tỷ), Pink venom (985 triệu), Playing with fire (924 triệu), Shut down (740 triệu). Bốn cô gái cũng lần đầu giới thiệu bài Jump, gây "nghiện" với giai điệu bắt tai, vũ đạo đẹp mắt, vui nhộn, theo Star News. Jennie cho biết ca khúc sẽ phát hành vào tuần tới.