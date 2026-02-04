Bitcoin rơi về mức thấp nhất kể từ khi ông Trump đắc cử

Rạng sáng nay, Bitcoin lao dốc xuống dưới 72.900 USD, mức thấp nhất kể từ khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11/2024.

Sau đó, Bitcoin (BTC) phục hồi khoảng 5% từ đáy, tăng trở lại lên 76.800 USD. Hiện tại, thị giá đang giao dịch quanh 76.000 USD, giảm 3,5% so với phiên trước.

Các tiền số khác cũng biến động cùng chiều. So với hôm qua, Ether giảm hơn 4%, BNB và XRP sụt khoảng 2%, còn Solana điều chỉnh trên 5%.

Diễn biến giá Bitcoin trong 24 giờ qua. Đồ họa: CoinMarketCap

Đà phục hồi của Bitcoin sau pha lao dốc diễn ra sau khi Quốc hội Mỹ đạt được thỏa thuận chấm dứt tình trạng đóng cửa một phần. Thông tin này mang lại sự hỗ trợ ngắn hạn cho thị trường.

Áp lực lên các tài sản rủi ro cũng phần nào được xoa dịu sau khi CEO Nvidia Jensen Huang xuất hiện trên CNBC và bác bỏ các đồn đoán về mâu thuẫn giữa hãng chip này với OpenAI. "Hoàn toàn không có tranh cãi gì cả", ông Huang nói, đồng thời tái khẳng định cam kết của Nvidia trong việc đầu tư vào vòng gọi vốn tiếp theo của OpenAI.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều lo ngại về sự ổn định của OpenAI - công ty đứng sau ChatGPT và là nhân tố quan trọng thúc đẩy tâm lý trong làn sóng tăng giá cổ phiếu công nghệ liên quan đến AI.

Dù phục hồi vào sáng nay, "cú sập" ngắn hạn vừa qua của thị trường tiền số đã để lại nhiều thiệt hại. Theo nền tảng theo dõi thị trường phái sinh CoinGlass, tổng giá trị các vị thế bị thanh lý trên thị trường phái sinh tài sản số đã tăng vọt lên 740 triệu USD trong 24 giờ qua. Các vị thế mua (long), đặt cược giá tăng, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với 287 triệu USD vị thế long Bitcoin và 267 triệu USD vị thế long Ether bị "quét sạch".

Bất chấp đà hồi phục, nhiều bên quan sát cho rằng việc Bitcoin xuyên thủng vùng đáy hình thành trong đợt "hoảng loạn thuế quan" hồi tháng 4/2025 được xem là một sự phá vỡ kỹ thuật quan trọng, làm gia tăng rủi ro điều chỉnh sâu hơn. Tuy nhiên, Benjamin Cowen, nhà sáng lập công ty phân tích Into The Cryptoverse, cho rằng tâm lý bi quan đang lan rộng có thể tạo tiền đề cho một nhịp hồi kỹ thuật ngắn hạn.

Theo ông, trong lịch sử, mỗi khi BTC quét qua các vùng đáy cũ, thị trường thường xuất hiện các đợt hồi phục mang tính "giải tỏa". Mặt khác, ông cũng cảnh báo rằng nếu giá không sớm bật lại, thị trường có thể đối mặt với "một năm giữa nhiệm kỳ đầy sóng gió", ám chỉ các chu kỳ thị trường giá xuống trước đây của Bitcoin như năm 2022 và 2018 - những giai đoạn cũng trùng với các kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

"Câu chuyện thị trường giá xuống đã xuất hiện rất mạnh trong một thời gian dài, vì vậy tôi kỳ vọng sớm có một nhịp hồi ngược xu hướng để mang lại cho phe mua một chút hy vọng trong thời gian tới", chuyên gia này nói thêm.

Tiểu Gu (theo CoinDesk)