Bitcoin có thể về dưới 60.000 USD do xung đột ở Iran

Giới phân tích dự báo Bitcoin có thể giảm về dưới 60.000 USD một đơn vị, nếu xung đột tại Iran kéo dài.

Sau tin tức Mỹ và Israel tấn công Iran ngày 28/2, Bitcoin (BTC) về dưới vùng 63.000 USD một đơn vị. Tiền số lớn nhất thế giới giảm khoảng 3% chỉ trong vài giờ, đưa BTC xuống mức thấp nhất kể từ cú sụp ngày 5/2, khi token này có lúc rơi về dưới 60.000 USD.

Bitcoin sau đó phục hồi lên trên 68.000 USD nhưng không ổn định, có lúc lại trở về vùng giá cũ. Việc BTC không thể giữ được mốc 65.000 USD trong nhịp hồi cho thấy phe bán vẫn đang kiểm soát. Tuy nhiên nhờ thanh khoản cuối tuần mỏng hơn, áp lực bán chủ động vẫn chưa lớn giúp tiền số này cải thiện thị giá, dao động quanh vùng 66.000-67.000 USD trong sáng 1/3.

Theo các nhà phân tích, rủi ro trên thị trường tiền số thể hiện qua các con số biểu thị giá trị, động thái bán tháo của nhà đầu tư - một mô hình quen thuộc mỗi khi xuất hiện tin tức biến động bất kỳ. Bitcoin được giao dịch 24/7, trong khi thị trường cổ phiếu và trái phiếu đóng cửa vào cuối tuần. Điều đó khiến nó trở thành một trong số ít tài sản lớn và có tính thanh khoản cao mà nhà giao dịch có thể bán khi rủi ro địa chính trị tăng vọt ngoài giờ giao dịch truyền thống.

Kết quả là Bitcoin thường đóng vai trò như "van xả áp" cho tâm lý né tránh rủi ro trong các sự kiện cuối tuần. Tiền số này cũng buộc phải hấp thụ lực bán lẽ ra lan sang cổ phiếu, hàng hóa và tiền tệ nếu các thị trường đó mở cửa.

Tuy BTC phục hồi nhưng theo CoinDesk, sự ổn định này phần nào mang tính cơ học khi thanh khoản cuối tuần mỏng và nhiều vị thế đòn bẩy đã bị thanh lý trong đợt giảm từ mốc 70.000 USD trước đó. Giới phân tích dự báo khi thị trường mở cửa trở lại vào tuần sau, nếu cổ phiếu, dầu mỏ và trái phiếu giảm mạnh, Bitcoin có thể đối mặt với làn sóng bán né rủi ro từ các nhà đầu tư.

"Bitcoin có thể giảm về 60.000 USD hoặc thấp hơn", Shaurya Malwa, đồng lãnh đạo nhóm dữ liệu và token ở châu Á của CoinDesk nhận định.

Nếu về 60.000 USD, giá trị của Bitcoin bốc hơi gần 53% so với mức đỉnh hồi đầu tháng 10/2025. Tiền số này hiện mất gần 20% thị giá chỉ trong tháng 2 vừa qua.

Các đợt căng thẳng leo thang tại Trung Đông trước đây (năm 2020 và tháng 4/2025) thường theo mô hình Bitcoin giảm mạnh do cú sốc ban đầu rồi phục hồi khi thị trường truyền thống hấp thụ tin tức và tình hình được kiểm soát.

Lần này, giả thuyết "được kiểm soát" khó dự báo nên giới phân tích cho rằng rủi ro giảm của tiền số khá rõ ràng. Trường hợp xung đột lan rộng, giá dầu có thể tăng vọt ở cả hai bờ Đại Tây Dương, dẫn tới tâm lý né rủi ro toàn cầu và mức giảm sâu hơn của Bitcoin. Dù thường được xem như "vàng kỹ thuật số", token này trong lịch sử giao dịch giống tài sản rủi ro hơn là nơi trú ẩn an toàn.

"Mốc 60.000 USD đã giữ vững trong cú sụp ngày 5/2 trở thành tuyến phòng thủ tiếp theo và lần này bị thử thách trong điều kiện khắc nghiệt hơn nhiều so với một đợt thanh lý đòn bẩy thông thường", Shaurya Malwa nêu quan điểm.

Tiểu Gu (theo CoinDesk)