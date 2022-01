Binz: 'Tôi không phải huấn luyện viên giỏi'

Binz thừa nhận phân tâm khi ngồi ghế huấn luyện viên Rap Việt, không biết phải thể hiện với khán giả hay tập trung đào tạo thí sinh.

Trong họp báo sau chung kết trao giải tại TP HCM tối 26/1, Binz cho biết anh bị áp lực khi trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều khán giả nói anh không có khả năng dẫn dắt, khiến Fly team chỉ còn một mình Kellie vào chung kết.

Rapper Binz trên ghế huấn luyện viên "Rap Việt" mùa 2. Ảnh: Vie Channel

Binz nói: "Đôi khi tôi bị phân tâm trong việc chứng minh cho khán giả thấy mình làm được gì hay là nên làm gì cho thí sinh. Ở giữa chặng đường, tôi nhận ra việc chứng tỏ bản thân với khán giả không hiệu quả, đi xa mục tiêu cần làm cho học trò. Vì thế, tôi chỉ tập trung trải đường cho các bạn làm sao đối diện dư luận, viết nhạc được khi nghe những bình luận không hay".

Nam rapper thấy khó chịu khi bị chê bai nhưng không né tránh. Theo Binz, việc bị "ném đá" không cản đường hay ảnh hưởng đến sự sáng tạo trong âm nhạc. Rapper cho rằng đối diện dư luận cũng là một kỹ năng nghệ sĩ cần có để thành công.

Không chỉ Binz, học trò Kellie vướng phải lùm xùm khi có thông tin các tiết mục tại cuộc thi không phải do cô sáng tác. Ngay sau đó, phía Kellie phủ nhận. Binz nói: "Tôi thấy bất lực vì không biết làm gì khi để cho Kellie - một cô gái mới 17 tuổi - phải hứng chịu những bình luận không hay. Tôi động viên học trò rằng những áp lực này sẽ tạo thành chiếc áo giáp cứng cáp, để đi tiếp chặng đường về sau".

Binz và học trò - Kellie - biểu diễn trong chung kết trao giải Rap Việt mùa hai tối 26/1. Ảnh: Vie Channel

Trong chung kết trao giải, Binz kết hợp Kellie trong bản rap Do it for Fly team. Phần lyrics của rapper ngầm đáp trả cho những ý kiến về anh suốt thời gian qua: "Anh đang trên ngai/ Không phải để chán chường/ Áp lực giờ nhân hai/ Mùa này anh gánh thử/ Nguyên team đã hy sinh/ Sót lại một thánh nữ". MC Trấn Thành và Rhymastic đều cho rằng Binz giãi bày nỗi lòng qua tiết mục.

Binz rap "Do It for Fly Team" Binz rap "Do It for Fly Team", nói về áp lực của anh khi làm huấn luyện viên Rap Việt mùa hai. Video: Vie

Binz tên thật là Lê Nguyễn Trung Đan, sinh ngày 24/5/1988 tại Gia Lai. Rapper tham gia cộng đồng underground Việt từ năm 2008 nhưng phải tới năm 2017 mới nổi tiếng sau ca khúc They Said hợp tác DJ Hoàng Touliver. Sống tại Mỹ, từ năm 2018 đến nay, Binz về nước phát triển sự nghiệp. Năm 2020, Binz thắng áp đảo tại Làn Sóng Xanh 2020 với ca khúc Bigcityboi. Nhạc phẩm này cũng giúp nam rapper nhận giải "Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc châu Á" thuộc giải MAMA 2020 và lọt vào đề cử hạng mục "Best music video" tại giải thưởng Truyền hình châu Á lần thứ 25.

Tâm Giao