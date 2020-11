Binz kết hợp với ban nhạc Anh Em

Binz biểu diễn cùng ban nhạc Anh Em trong chương trình "Music Home", phát trực tiếp vào tối 27/11.

Binz thường sử dụng beat (nhạc nền) có sẵn để biểu diễn. Vì thế, việc kết hợp với ban nhạc Anh Em sẽ mang đến yếu tố ngẫu hứng, bất ngờ. Nhạc sĩ Huy Tuấn - giám đốc nghệ thuật của chương trình - cho biết anh phối thêm âm hưởng funk, soul, jazz cho các bản hit đậm chất hip hop của Binz.

Rapper cũng trình diễn một số bản tình ca như OK, So Far, Sao cũng được... "Bên cạnh chất hip hop phóng khoáng, ngông nghênh, chương trình muốn khắc họa một Binz lãng mạn, trữ tình", Huy Tuấn nói. Ngoài Binz, chương trình mời ba nghệ sĩ trẻ từng thi Rap Việt - Gonzo, TLinh và Yuno Bigboi. Trong đó, Gonzo, Yuno Bigboi là thí sinh thuộc đội Binz, TLinh thuộc đội Suboi.

Đêm nhạc của Binz và ban nhạc Anh Em sẽ được phát trên ứng dụng Foxy của Truyền hình FPT. Ảnh: SpaceSpeakers.

Binz tên thật là Lê Nguyễn Trung Đan, sinh năm 1988 ở Gia Lai. Rapper từng có nhiều năm sinh sống ở Mỹ trước khi về Việt Nam hoạt động vào năm 2018. Anh nổi tiếng qua các bản hit Bigcityboi, Gene, They Said... và vai trò huấn luyện viên chương trình Rap Việt.

MV "Bigcityboi" - Binz MV "BigcityBoi" của Binz. Video: SpaceSpeakers.

Music Home phát sóng theo tháng, do Truyền hình FPT sản xuất, ban nhạc Anh Em của nhạc sĩ Anh Quân, Huy Tuấn phụ trách nghệ thuật. Mỗi số giới thiệu một giọng hát tên tuổi cùng một ca sĩ trẻ. Show diễn ra trong không gian nhỏ, gồm ban nhạc và 20 khách mời, được thu, phát trực tiếp qua mạng xã hội. Năm ngoái, 14 số phát sóng thu hút hơn 25 triệu lượt xem. Mỹ Linh, Tùng Dương, Thu Minh, Nguyên Thảo... từng là khách mời của chương trình.

