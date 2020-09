Binz - 'gã phong tình' của làng Rap Việt

Binz mang thế giới xa hoa với các bữa tiệc thâu đêm bên bóng hồng nóng bỏng vào MV, cùng lời hát lả lơi.

Binz hiện được chú ý khi giữ vai trò huấn luyện viên Rap Việt - show ca nhạc thu hút vài chục triệu lượt xem trên Youtube mỗi tuần. Trên ghế nóng, anh chiếm được thiện cảm của khán giả bởi lối nói chuyện khiêm tốn, đúng mực, những lời khuyên chân thành với thí sinh. Trước đó, đầu tháng 7, MV Bigcityboi của anh thu hút sự chú ý, đạt hơn 4 triệu lượt xem sau một ngày phát hành, vào top trending ở nhiều quốc gia như Canada, Australia, Mỹ. Đến nay, MV đạt hơn 43 triệu lượt xem trên Youtube. Thành công liên tiếp đưa anh trở thành một trong những tên tuổi nổi bật của làng Hip Hop hiện đại, bên cạnh Đen Vâu, Suboi, Ryhmastic...

MV "Bigcityboi" - Binz "Bigcityboi" mang đặc trưng của âm hưởng Trap (thể loại Hip Hop có nguồn gốc từ miền Nam nước Mỹ cuối những năm 1990). Video: Binz Da Poet.

Âm nhạc của Binz ẩn chứa sự nghịch ngợm, tinh quái của Hip Hop đường phố. Anh hướng đến hình tượng "trai hư" trong các sản phẩm, với nhiều lời tán tỉnh phái đẹp, ẩn ý về chuyện tình dục cũng như đan xen một số câu chửi thề - đặc trưng của âm nhạc đường phố thế giới. Rapper hát:"Chắc anh tệ từ ở trong gene/ Bạn em nói vương vấn với anh không nên" (Gene),"Trai hư anh không phải diễn/ Nhưng trai tốt anh phải vào vai" (Bigcityboy). Trong các MV, anh phô bày thế giới xa hoa với xe sang, hàng hiệu và những bữa tiệc thâu đêm. "Trai hư" tán tỉnh các cô gái một cách trực diện, táo bạo.

Binz còn có biệt tài viết ca từ độc đáo, trở trành câu cửa miệng của giới trẻ trên mạng xã hội. Nhiều câu hát của anh có vần điệu, phảng phất chút ngông nghênh, bất cần và tinh nghịch, trở thành xu hướng của giới trẻ trên mạng xã hội như: "Không anh chứ ai. Đố em tìm được ai giống anh thứ hai" (Gene), "Nghe nói em đẹp tự nhiên không có sửa. Nghe nói trai Sài Gòn không có cửa" (They Said) hay "Nghiện thuốc có thể Lào Cai, nhưng nghiện em không thể nào cai" (Bigcityboi).

Binz - Gene Ca khúc "Gene" của Binz kết hợp giữa chất nhạc Hip Hop và Funky. Video: SpaceSpeakers.

Ngoài điểm cộng hình ảnh, âm nhạc của Binz lôi cuốn nhờ cách phối khí, mix nhạc hấp dẫn của Hoàng Touliver. Binz nói Hoàng Touliver luôn tạo ra các track nhạc khó, tựa như một bài toán khiến anh phải dụng công theo đuổi. Trên nhền nhạc bắt tai, cách rap của Binz linh hoạt, với nhiều điểm nhấn nhá, lôi cuốn người nghe. Anh đan cài các câu, từ tiếng Anh hợp lý, nhả chữ duyên dáng. "Nghe nói em chỉ fall in love with them bad boys/ Nếu vậy anh xin rút lui vì anh còn tệ hơn thế nữa", Binz rap trong bài They Said.

Ngoài âm nhạc, Binz nổi bật nhờ xây dựng phong cách thời trang kết hợp giữa nét phóng khoáng và chỉn chu. Dù thường diện màu hồng, rapper vẫn toát lên vẻ nam tính nhờ kiểu dáng trang phục mạnh mẽ, thời thượng. Hơn 10 năm sống tại Texas (Mỹ), Binz chịu ảnh hưởng của các nhiều rapper Mỹ như Diddy, Jayz. Anh thường xuất hiện với áo lông, đồng hồ nạm kim cương giống thần tượng. Nam ca sĩ nuôi ý định trồng toàn bộ răng bằng kim cương như nhiều rapper Mỹ.

Binz khi làm huyến luyện viên chương trình "Rap Việt". Ảnh: Vie Channel.

Dù theo đuổi hình tượng trai hư, âm nhạc của Binz vẫn tràn ngập chất thơ và cảm hứng lãng mạn. Anh tâm sự biệt danh cũ của mình là Binz Da Monet - lấy theo tên của hoạ sĩ Pháp Claude Monet - người nổi tiếng với nhiều bức họa về hoa lily. Khi theo đuổi nhạc Rap và được một số fan gọi là "nhà thơ của Rap Việt", anh đổi biệt danh là Binz Da Poet (Poet là thi sĩ trong tiếng Anh).

Từ nhỏ, anh ảnh hưởng sở thích nghe nhạc trữ tình của mẹ, từng thần tượng Lam Trường, Đan Trường, Cẩm Ly. Ngoài những lúc hát Rap ngông nghênh, nghịch ngợm, Binz thích ôm đàn guitar hát về tình yêu. Sao cũng được là tác phẩm đặc trưng cho phong cách lãng mạn của Binz. Anh viết nhạc phẩm tặng cho người tình cũ. Khi sáng tác, anh nhớ về những gì đẹp nhất của người con gái ấy. Dù kỹ thuật hát Ballad không tốt, cảm xúc chân thành của Binz khiến người nghe rung động.

"Em nói em không thích người vô tâm

Nhưng anh sao cũng được

Là con gái ai không muốn được quan tâm?

Nhưng anh sao cũng được

Vì nếu thương em anh sẽ không làm em đau

Và nếu em khóc em sẽ không cần anh lau

Và nếu phải đi em sẽ không quay trở lại

Và nếu em là yên bình anh sẽ chẳng cần đi đâu"

Binz - trai hư làng Rap Việt

Nhiều bài Rap của anh mang nét trữ tình ẩn ý. Gene nói về một chàng trai đào hoa, "tệ từ trong gene" nhưng có những phút giây cưa cẩm ngọt ngào: "Ba câu thơ ông anh có được bố. Viết về gì anh vẫn chưa được xem. Ba hợp âm bố anh cưa được mẹ. Nửa verse rap anh đã cưa được em".

"Trai hư" trong They Said lại thể hiện sự si tình với người trong mộng. "Nghe nói môi em đậm như là XO vậy. Em có cần ai giúp làm mờ đi vết son này? Nghe nói rượu này ngọt nên anh chỉ nhấp môi. Nghe nói em chỉ ra đường khi trời sắp tối. Cuộc tình dài nhất của em chỉ đến nửa năm thôi. Nghe nói đường vào tim của em hơi lắm lối". Ngoài những bản solo, anh được có nhiều hit khi kết hợp với các giọng nữ như Hoàng Thùy Linh (Kẻ cắp gặp bà già), Phương Ly (So Close), Tóc Tiên (Nơi em là bình yên). Cách rap thủ thỉ, giàu chất tự sự của Binz tăng hiệu ứng cảm xúc cho các ca khúc, khiến bản nhạc tươi mới hơn.

MV "So Close" - Phương Ly và Binz MV "So Cloes". Video: SpaceSpeakers.

Binz đang dần khẳng định tên tuổi trong làng Rap Việt. Trong một bài phỏng vấn hồi tháng 6, Binz nói nếu được chọn đối thủ trong một cuộc chiến Rap, anh sẽ chọn Đen Vâu. "Không ai diễn tả tình yêu đẹp như Đen, tôi tự thấy mình tám lạng nửa cân với Đen", Binz nói. Rhymastic cũng đánh giá Binz ngang sức ngang tài với Đen, dù theo đuổi hai trường phái khác nhau. Trong khi Đen rap về những điều giản dị trong cuộc sống hàng ngày, Binz nói về những cuộc ăn chơi vui vẻ, xa xỉ đậm chất thành thị.

Anh cũng đặt mục tiêu phổ biến nhạc Hip Hop Việt trong giới trẻ và đang nỗ lực qua từng sản phẩm. "Khi tôi đi bar, phải nghe các bản nhạc Hip Hop Mỹ, tôi cảm thấy bất lực, khó chịu. Trong khả năng của mình, tôi muốn đưa nhạc Việt vào các quán bar, club thay vì các bản nhạc quốc tế. Đó là mong muốn hiện tại của tôi", Binz nói.

Hà Thu