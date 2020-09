Những ca khúc tạo tên tuổi rapper Binz

"Bigcityboi", "OK", "They Said"... giúp Binz trở thành gương mặt nổi bật trong làng rap Việt.

Bigcityboi

Bản hit mới nhất của Binz ra mắt đầu tháng 7, hiện đạt 50 triệu lượt xem trên Youtube, từng vào top thịnh hành ở nhiều quốc gia như Canada, Australia, Mỹ. Bigcityboi mở đầu bằng một đoạn guitar, sau đó là các đoạn rap freestyle của Binz. Giai điệu ca khúc mang âm hưởng đặc trưng của Trap (thể loại Hip Hop có nguồn gốc từ miền Nam nước Mỹ cuối những năm 1990).

MV "Bigcityboi" - Binz

"Từ lầu cao cho tới cuối ngõ/ Mang chất đường phố về tận lối nhỏ". Từ hai câu rap Binz vu vơ nghĩ ra, anh nảy ra ý tưởng viết bài hoàn chỉnh về các thành phố lớn. Nhiều câu trong Bigcityboi trở thành xu hướng của giới trẻ trên mạng xã hội như: "Nghiện thuốc có thể Lào Cai, nhưng nghiện em không thể nào cai", "Cần em như anh Cần Thơ"... MV toát lên chất Hip Hop qua cảnh Binz biểu diễn, tiệc tùng. Anh tự chọn loạt trang phục của mình trong video.

Binz trong buổi biểu diễn hồi tháng 7. Ảnh: Facebook Binz Da Poet.

OK

'OK' - rapper Binz

OK ra mắt đầu năm nay, nói về cảm giác hụt hẫng của một chàng trai khi người mình yêu thay đổi: "Hôm qua em hứa hẹn trăm đường. Hôm nay khi thôi say em nói em đùa. Hôm qua em vẫn rất dễ thương. Hôm nay câu chia tay. Em nói ngang ngược". MV ca khúc tập hợp những hình ảnh trong chuyến đi Hà Giang của Binz. Trong đó, anh cầm đàn guitar hát trên đường. Không có những bữa tiệc xa hoa, các cô gái xinh đẹp, nhiều món đồ xa xỉ như trong các MV của Binz , OK thu hút nhờ sự dung dị, chất nhạc bắt tai, được nhiều fan đánh giá là ca khúc hay nhất của Binz.

So Far

So Far - rapper Binz

Theo đuổi hình tượng trai hư, So Far điển hình cho phong cách kể chuyện của Binz. Chàng trai trong bài hát nói về cuộc tình một đêm với cô gái mình không yêu, khuyên cô sớm quên sớm quên kỷ niệm giữa hai người. Với So Far, Binz không rap dữ dội, nghịch ngợm như nhiều ca khúc khác. Bài nhạc có những đoạn thủ thỉ, đậm chất tự sự. Ra mắt cuối năm 2018, ca khúc hiện đạt 31 triệu lượt xem trên Youtube.

Gene

Binz - Gene

Ca khúc mang âm hưởng nhạc funk, ra mắt tháng 5 năm ngoái, hiện đạt 28 triệu lượt xem trên Youtube. Bài rap nói về một chàng trai đào hoa, "tệ từ trong gene", biết cách chinh phục bạn gái lãng mạn. Câu rap "Không anh chứ ai? Đố em tìm được ai giống anh thứ hai?" trở nên phổ biến vì thể hiện cá tính của Binz. Trong MV, Binz hoá thân thành ông, bố anh và chính anh để thể hiện tinh thần hoài cổ, phù hợp với phần lời: "Ba câu thơ ông anh có được bố. Viết về gì anh vẫn chưa được xem. Ba hợp âm bố anh cưa được mẹ. Nửa verse rap anh đã cưa được em".

Sao cũng được

Binz - trai hư làng Rap Việt

Sao cũng được ra mắt năm 2018, là ca khúc Binz viết cho tình cũ sau khi chia tay. Anh nói khi sáng tác bài hát, anh nhớ về những gì đẹp nhất của cô. Khi hai người ở bên nhau, anh mong cô vui vẻ, thoải mái: "Em không cần mang son mỗi khi gặp anh. Năm phút sau son sẽ mờ ngay thôi. Vì em thích anh hôn lên môi, lên đâu cũng được. Em không cần mang make-up từ sáng đến tối. Anh trót yêu luôn mộc mạc nơi em. Em vẫn lung linh khi cần. Em sao cũng đẹp". Ca khúc được dùng làm nhạc phim do Mỹ Tâm đóng chính, sản xuất - Chị trợ lý của anh. Diễn viên Mai Tài Phến thể hiện bài hát trong một phân cảnh.

Trước khi được đông đảo khán giả chú ý với vai trò huấn luyện viên chương trình Rap Việt, Binz có hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, là tên tuổi nổi bật trong giới underground. Anh tên thật là Lê Nguyễn Trung Đan, sinh năm 1988 ở Gia Lai. Rapper từng có nhiều năm sinh sống ở Mỹ trước khi về Việt Nam hoạt động vào năm 2018.

Hà Thu (Video: SpaceSpeaker, Binz Da Poet)