Binz cổ vũ Châu Bùi

Binz chăm chú theo dõi MV, thỉnh thoảng hát theo đoạn điệp khúc. Rapper cho biết Châu Bùi thủ thỉ với anh về việc theo đuổi ca hát chuyên nghiệp trong bữa ăn tối cách đây khoảng nửa năm.

"Theo dõi chặng đường của Châu trong showbiz, tôi vui và tự hào khi thấy sự quyết tâm lớn ở em. Tôi sẵn sàng đứng sau để hỗ trợ mỗi khi em cần", anh nói.