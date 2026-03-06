Binz cổ vũ Châu Bùi

Chiều 5/3, Châu Bùi ra mắt MV Big Girl Don't You Cry - nhạc phẩm do cô và Binz viết, đánh dấu màn lấn sân âm nhạc. Rapper có mặt từ sớm để hỗ trợ đón khách, cổ vũ tinh thần cho người yêu.
Trên sân khấu, Binz hôn Châu Bùi trong tiếng hò reo của mọi người. Cặp sao yêu nhau đã sáu năm, đồng hành trong công việc lẫn hoạt động đời thường. Cuối năm 2025, mối quan hệ của họ bị đồn trục trặc nhưng Châu Bùi phủ nhận.
Binz chăm chú theo dõi MV, thỉnh thoảng hát theo đoạn điệp khúc. Rapper cho biết Châu Bùi thủ thỉ với anh về việc theo đuổi ca hát chuyên nghiệp trong bữa ăn tối cách đây khoảng nửa năm.
"Theo dõi chặng đường của Châu trong showbiz, tôi vui và tự hào khi thấy sự quyết tâm lớn ở em. Tôi sẵn sàng đứng sau để hỗ trợ mỗi khi em cần", anh nói.
Châu Bùi xúc động nghe Binz chia sẻ tại sự kiện. Video: Tân Cao
Với Châu Bùi, cô thêm tự tin nhờ Binz sát cánh. Bài hát cô chọn ra mắt được gợi cảm hứng từ rapper. Châu Bùi kể một lần gặp áp lực lớn trong công việc, cô bật khóc trước mặt người yêu. Lúc đó, Binz động viên bằng câu nói "Big Girl Don't You Cry" (Phụ nữ trưởng thành thì không khóc), sau đó được Châu Bùi chọn để đặt tên cho nhạc phẩm.
Tương lai, cô mong có thêm màn kết hợp với bạn trai. Dịp Valentine 2026, cặp sao hòa giọng trong ca khúc Được không?, hút gần một triệu lượt nghe.
MV Big Girl Don’t You Cry. Video: Nhân vật cung cấp
Châu Bùi từng áp lực trước những lời khen, chê của khán giả. Năm 2025, cô tham gia show Em xinh say hi, vào đến chung kết. "Chặng đường tại cuộc thi cho tôi kinh nghiệm. Tôi nhớ như in cảm giác lần đầu được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp", cô nói. Qua mỗi vòng, Châu Bùi thể hiện khả năng sáng tác, hát, rap, vũ đạo, dàn dựng sân khấu.
Người đẹp nói về quyết tâm theo đuổi ca hát. Video: Tân Cao
Châu Bùi, 27 tuổi, hiện là fashionista nổi tiếng, có hơn 3,4 triệu người theo dõi trên Instagram. Người đẹp thường xuất hiện tại các sự kiện quốc tế như Paris Fashion Week (Pháp), Milan Fashion Week (Italy), thể hiện hình ảnh trẻ trung, năng động.
Rapper Binz tên thật Lê Nguyễn Trung Đan, 37 tuổi, quê Gia Lai, tham gia cộng đồng underground Việt từ năm 2008. Sau thời gian ở Mỹ, anh về nước từ năm 2018 đến nay để phát triển sự nghiệp, có các bản hit như They Said, Gene, So Far, OK, Don't Break My Heart, Bigcityboi.
Nhiều đồng nghiệp, bạn bè showbiz tới chúc mừng Châu Bùi, từ trái qua gồm Vũ Thảo My, Orange, Yeolan, Hoàng Yến Chibi, Gigi Hương Giang, stylist Hoàng Ku.
Hà Nhi chọn đầm tôn vòng một kết hợp vòng cổ ngọc trai.
Lyhan mặc trang phục phong cách đường phố tới chung vui cùng Châu Bùi. Họ từng kết hợp trong tiết mục Run, gây sốt ở vòng đầu của Em xinh say hi.
Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc là người kết nối Châu Bùi với một giáo viên thanh nhạc để luyện giọng.
"Anh trai" Rhymastic dự sự kiện cùng bà xã.
Rapper Tiến Đạt cho biết thích sự cầu toàn của Châu Bùi khi nghe cô chia sẻ từng phải thu một câu hát trong bốn tiếng.
Tiên Tiên quen biết Châu Bùi sau khi cùng tham gia chương trình truyền hình thực tế âm nhạc năm 2025.
Tân Cao
Ảnh: Êkíp nhân vật cung cấp