Bình An, Phương Nga góp mặt trên đường chạy VM Quy Nhơn

Ngày 11/6, diễn viên Bình An và vợ sắp cưới – Á hậu Phương Nga đón chuyến bay sớm từ Hà Nội đến Quy Nhơn. Tham gia VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhơn 2022, đây là lần đầu tiên cặp sao yêu nhau hơn 4 năm cùng tham dự một giải chạy chuyên nghiệp.

Diễn viên Bình An: 'Tôi từng bị ám ảnh bởi thành tích Marathon' Diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga chia sẻ cảm xúc khi đến nhận vật phẩm tham dự VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhơn 2022. Video: Tiến Thịnh - Hoàng Thanh.

Tự nhận mình là một chân chạy nghiệp dư, nhưng trước đây, Bình An cho biết anh từng đạt huy chương đồng tại giải Điền kinh Sinh viên toàn quốc. "Dù đạt huy chương tại một giải toàn quốc, nhưng đó là quãng thời gian mình bị ám ảnh bởi tập luyện vất vả và áp lực đạt thành tích cao", nam diễn viên Bình An chia sẻ. "Sau quãng thời gian đó Bình An sợ chạy và không tham gia giải điền kinh nào".