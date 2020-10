Bạn trai mừng Phương Nga tốt nghiệp đại học

Hà NộiDiễn viên Bình An - bạn trai Á hậu Phương Nga - và gia đình dự lễ tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân của cô ngày 3/10.

Diễn viên Bình An gây chú ý khi đến chia vui cùng bạn gái. Cả hai được nhiều sinh viên, thầy cô khen đẹp đôi. Phương Nga kể: "Trong lúc tôi ôn thi tốt nghiệp, An hỗ trợ về mặt tinh thần, chẳng hạn mua đồ ăn mang sang để tẩm bổ. Hoặc khi biết tôi bị đau cổ tay vì phải gõ máy tính suốt ngày, An cũng đưa tôi cái đệm lót tay".

Phương Nga bên bạn trai trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: Sen Vàng.

Phương Nga cho biết bố mẹ hai bên để các con tự quyết định chuyện tình cảm vì tin tưởng họ đã trưởng thành. Cả hai quen nhau trước khi khi cô thi Hoa hậu Việt Nam 2018, công khai tình cảm Valentine năm ngoái. Với Phương Nga, Bình An là chàng trai ấm áp, không nói nhiều nhưng biết cách quan tâm, nhường nhịn cô. Mỗi khi cả hai giận nhau, Bình An luôn chủ động làm lành. Những hình ảnh và lời nói ngọt ngào họ dành cho nhau thu hút nhiều sự chú ý của người hâm mộ.

Bình An - Phương Nga nhảy Bình An - Phương Nga nhảy múa cùng nhau trong thời gian ở nhà tránh dịch. Video: Instagram.

Phương Nga theo học chương trình tiên tiến của Đại học Kinh tế Quốc dân dành cho sinh viên giỏi của trường, giáo trình chủ yếu bằng tiếng Anh. Nguời đẹp tự hào tốt nghiệp đúng hạn dù các hoạt động trong nhiệm kỳ hai năm làm Á hậu luôn dày đặc. Cô cho biết đã cố gắng hoàn thiện quá trình bảo vệ luận án từ tháng 6 - trùng thời gian nghỉ dịch nên không phải sắp xếp vất vả.

Á hậu Phương Nga khoe bằng tốt nghiệp chương trình tiên tiến. Ảnh: Sen Vàng.

Bùi Phương Nga sinh năm 1998, cao 1,72 m, số đo 84-64-92 cm. Cô đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018. Trong đêm chung kết, cô cũng gây ấn tượng với khả năng trả lời phỏng vấn lưu loát nhất trong top 3. Là đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2018 ở Myanmar, cô vào top 10 nhờ bình chọn từ khán giả. Cô còn có năng khiếu vũ đạo, hoạt động phong trào tích cực, là một một trong 10 sinh viên tiêu biểu được nhận bằng khen của trường nhiều năm liền.

