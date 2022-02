Bình An cầu hôn Phương Nga

Hà NộiBình An tổ chức buổi tiệc bí mật để cầu hôn Á hậu Phương Nga chiều 13/2, được người yêu đồng ý.

Nam diễn viên cùng bạn bè chuẩn bị không gian lãng mạn với bóng bay, hoa tươi. Khi Bình An nói "Will you marry me?" (Em sẽ lấy anh chứ?) và được bạn gái nói "Yes" (Em đồng ý), cả hai cùng khóc. Cặp sao chưa lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Bố mẹ hai bên để các con tự quyết định chuyện tình cảm vì tin tưởng họ đã trưởng thành.

Từ khi công khai tình yêu, cặp sao thoải mái xuất hiện cùng nhau ở nhiều sự kiện. Ảnh: Facebook Bùi Phương Nga

Phương Nga, Bình An bắt đầu hẹn hò từ năm 2017 nhưng đến dịp Valentine năm 2019 mới công khai. Á hậu cho biết cô hài lòng với bạn trai mọi điểm, từ ngoại hình đến tính cách. Người đẹp hiểu và thông cảm cho công việc của anh, ít ghen tuông vô cớ. Họ đặt ra quy tắc ngầm không bao giờ giận nhau quá 24 giờ, Bình An thường là người làm lành trước.

Diễn viên Bình An nói yêu Phương Nga bởi tính cách sôi nổi, giàu năng lượng và đặc biệt là nụ cười rạng rỡ. Cả hai đều chững chạc, biết nhường nhịn nên ít khi cãi vã.

Bình An, Phương Nga nhảy múa Bình An, Phương Nga cùng nhau nhảy múa khi ở nhà thời dịch năm ngoái. Video: Instagram Phương Nga

Phương Nga sinh năm 1998, cao 1,72 m, số đo 84-64-92 cm, về nhì tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018, được đánh giá cao bởi ngoại hình sáng, phong thái tự tin, năng động. Là đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2018 ở Myanmar, cô vào top 10 nhờ bình chọn từ khán giả. Cô tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2020, đang học văn bằng hai ngành truyền thông. Cô thử sức nhiều công việc như làm người mẫu, MC.

Bình An sinh năm 1993, là diễn viên trẻ tiềm năng của màn ảnh Việt, Anh có gương mặt sáng, chiều cao 1,82 m, từng được gọi là hot boy. Bình An từng tham gia nhiều phim như Zippo Mù tạt và em, Ngược chiều nước mắt, Tình khúc Bạch Dương, Đi qua mùa hạ, Chạy trốn thanh xuân, Những cô gái trong thành phố, Mối tình đầu của tôi, Yêu hơn cả bầu trời, Mặt nạ gương...

Hà Thu