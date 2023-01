Binance mất thêm 2 tỷ USD vì 'quản lý kém'

Theo Coin Telegraph, vốn hóa BUSD - đồng tiền ổn định giá của Binance - đang liên tục giảm trong bối cảnh sàn giao dịch này bộc lộ nhiều yếu kém trong quản lý. Đại diện Binance thừa nhận sai lầm, nhưng các thống kê cho thấy tình hình của sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới tồi tệ hơn những gì họ nói.

Theo CoinGecko, tính đến ngày 26/1, nguồn cung của BUSD đã giảm xuống còn 15,6 tỷ USD, mất một tỷ USD trong vòng hai tuần và mất hai tỷ USD so với cùng kỳ tháng trước. Hồi tháng 11/2022, BUSD từng đạt mức vốn hóa 23 tỷ USD, sau đó liên tục giảm. Nguyên nhân là người dùng đồng loạt rút tiền khỏi BUSD, chuyển sang những stablecoin khác sau khi các báo cáo tài chính của Binance cho thấy nhiều điểm bất thường.

BUSD là một trong những stablecoin lớn trên thị trường, được neo giá 1:1 USD dựa trên lượng tiền mặt và dự trữ tài sản tại kho bạc Mỹ. Số lượng stablecoin phát hành thường được đối chứng với lượng tài sản họ có như USD, Bitcoin hoặc token khác.

Trong cộng đồng tiền mã hóa, các giao dịch thường dùng stablecoin làm trung gian để chuyển đổi tiền pháp định thành tài sản kỹ thuật số trước khi thực hiện các giao dịch mua bán khác. Tuy nhiên từ đầu tháng 9/2022, Binance đã ra tính năng "tự động chuyển đổi về BUSD" cho người đang sở hữu các stablecoin khác như USDC, USDP và TUSD với tỷ lệ 1:1. Từ đó, vốn hóa của BUSD tăng cao nhưng Binance cũng bị tố chơi xấu đối thủ, cạnh tranh không công bằng.

Tuy nhiên, các phân tích mới đây của Bloomberg chỉ ra lượng BUSD trên sàn Binance thường không được thế chấp đúng mức từ năm 2020 đến 2021. Có lúc, chênh lệch giữa nguồn cung và dự trữ vượt quá một tỷ USD. Jonathan Reiter, nhà đồng sáng lập của công ty phân tích blockchain ChainArgos, cho biết không phải lúc nào các stablecoin này cũng hỗ trợ theo tỷ giá 1:1.

Sau khi thông tin này được công bố, Binance thừa nhận sai lầm của mình và cam kết hành động để tăng tính minh bạch. Công ty dự định cho ra mắt một website hiển thị bằng chứng về tài sản thế chấp cho các đồng tiền mã hóa do họ sở hữu. Mặc dù CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) đã nói về việc minh bạch này khi FTX sụp đổ, đến giờ vẫn không ai biết khi nào trang web được công khai.

CEO Changpeng Zhao của Binance - Ảnh: Thenewscrypto

Trong khi BUSD mất 11,3% vốn hóa thị trường trong một tháng, đối thủ USDT tăng 1,3% còn USDC giảm khoảng 1,9%, theo dữ liệu của DefiLlama. Một báo cáo khác của nhóm nghiên cứu CryptoCompare chỉ ra, tổng vốn hóa thị trường của stablecoin đã giảm 10 tháng liên tiếp từ gần 200 tỷ USD vào tháng 4/2022 xuống còn 137 tỷ USD vào tháng 1/2023, tương đương 12,4%.

Điều này cho thấy tâm lý của nhà đầu tư vào stablecoin suy giảm mạnh. Vết nhơ lớn nhất trong thị trường stablecoin là hồi tháng 5/2022, UST (stablecoin của Terra) mất cân bằng giá. Vì không đủ tiền mặt để cân đối tài chính, CEO Do Kwon quyết định đúc thêm vô số Luna để bù đắp thiếu hụt, gây ra một cuộc lạm phát lớn. Kết quả là 60 tỷ USD bị thổi bay khỏi thị trường. Việc quản lý không tốt stablecoin có thể là dấu hiệu cho thấy khủng hoảng đang manh nha hình thành trong công ty, có thể kéo theo hàng loạt vấn đề nghiêm trọng khác.

Với Binance, vấn đề này được cộng đồng đặc biệt quan tâm vì đây là sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới. Nhiều người cho rằng với vị thế và ảnh hưởng của mình, CZ sẽ không để Binance trở thành một Terra thứ hai. Dù vậy, cũng không ít chuyên gia khẳng định thị trường tiền mã hóa vẫn còn quá non trẻ, mọi kịch bản đều có thể xảy ra sau một đêm, do đó người dùng cần chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất để đảm bảo tài sản của mình được an toàn.

Khương Nha (theo Coin Telegraph)