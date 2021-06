Billie Eilish xin lỗi vì xúc phạm người gốc Á

MỹNữ ca sĩ Billie Eilish giải thích về đoạn video có các từ ngữ và hành động mang tính phân biệt chủng tộc với người gốc Á.

Theo Guardian, ngày 22/6, Eilish xin lỗi người hâm mộ qua trang Instagram cá nhân về đoạn video chế giễu người châu Á lan truyền trên mạng xã hội gần đây: "Tôi ghê tởm và xấu hổ đến mức muốn nôn ọe vì chính miệng mình đã nói ra từ đó. Mặc cho sự thiếu hiểu biết và tuổi trẻ của tôi, không có lý do gì bao biện cho việc cụm từ đó khiến nhiều người tổn thương. Vì vậy, tôi muốn xin lỗi tất cả".

Billie Eilish xin lỗi fan sau đoạn video chế giễu người gốc Á. Ảnh: Guardian.

Ca sĩ cho biết video được quay năm cô khoảng 13 tuổi và không nhận thức được ý nghĩa của các cụm từ phân biệt chủng tộc đó. "Đoạn video là một thứ rất tầm phào mà tôi thường làm cùng anh trai. Tôi nhại lại khi nghe một ca khúc. Đó cũng là lần duy nhất tôi nghe thấy từ đó vì những người xung quanh tôi không bao giờ sử dụng nó", Eilish bổ sung. Ca sĩ cũng khẳng định luôn muốn dùng các sản phẩm và sự ảnh hưởng của mình để khuyến khích sự đoàn kết, nhân ái thay vì chia rẽ, xúc phạm người khác.

Hồi giữa tháng 6, nhiều người dùng Tiktok chia sẻ một video ghi lại cảnh Eilish dùng một từ mang hàm ý phân biệt chủng tộc với dân Trung Quốc. Sau đó, ca sĩ hát nhại giọng châu Á theo cách châm biếm. Đoạn video thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều người bất bình với hành động của Eilish và đòi tẩy chay cô.

Billie Eilish sinh năm 2001 tại Mỹ, bố mẹ đều là diễn viên. Tháng 3/2019, cô ra mắt album đầu tay When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, lập tức "công phá" các bảng xếp hạng, đứng số một tại 16 quốc gia, trong đó có hai thị trường lớn Anh và Mỹ. Cô là người đầu tiên sinh ra trong thế kỷ 21 có album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 sau một tuần phát hành. Tháng 1/2020, cô thắng bốn giải quan trọng nhất tại Grammy, trở thành phụ nữ đầu tiên trong lịch sử đạt thành tích này.

Billie Eilish - Bad Guy MV "Bad Guy". Video: Billie Eilish Youtube.

Phương Mai (theo Guardian)