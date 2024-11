Tờ Billboard xin lỗi Taylor Swift vì dùng ảnh tượng sáp khỏa thân mô phỏng cô trong MV "Famous" của Kanye West cho video vinh danh.

Ngày 28/11, đại diện Billboard viết trên X: "Chúng tôi vô cùng xin lỗi Taylor Swift và tất cả độc giả, khán giả xem video tôn vinh thành tựu ca sĩ bởi một cảnh không đúng về cô. Chúng tôi đã gỡ hình ảnh đó, thành thật hối hận về những tổn thất do chúng tôi gây nên". Sau đó, họ cập nhật lại bản chỉnh sửa trên các nền tảng. Taylor Swift chưa lên tiếng về vấn đề này.

Video Billboard tôn vinh thành tựu của Taylor Swift Billboard tổng hợp thành tích của Taylor Swift (bản chỉnh sửa). Video: Billboard

Bài đăng xuất hiện một ngày sau khi tạp chí công bố Taylor Swift xếp hạng hai danh sách Các ngôi sao pop vĩ đại nhất thế kỷ 21, kèm video ghi lại các cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Tuy nhiên, hầu hết người xem phẫn nộ khi ban biên tập dùng ảnh tượng sáp khỏa thân của cô nằm cạnh Kanye West trong MV Famous (2016) để làm tư liệu. Hàng loạt fan dùng hashtag #BillboardIsOverParty (Tiệc tàn của Billboard) và #BillboardApologizeToTaylor (Billboard phải xin lỗi Taylor) để yêu cầu tờ báo đính chính.

Hiện nhiều người hâm mộ cho biết không hài lòng cách tạp chí xử lý sai phạm vì "không cảm nhận sự chân thành". Một tài khoản nhận gần 30.000 lượt thích bên dưới bài đăng khi viết: "Đây không phải lỗi bình thường. Lỗi là khi các người chèn nhầm hình ảnh, số liệu hoặc bất kỳ thứ cơ bản nào chứ không phải thêm một cảnh quay khiêu dâm mang tính trả thù nghệ sĩ vào video vinh danh tài năng. Không cần thiết làm điều này". Vài người đặt câu hỏi vì sao hãng báo phải tốn nhiều giờ để xin lỗi và chỉnh sửa video, cho rằng đây là động thái thiếu tôn trọng nghệ sĩ.

Taylor Swift biểu diễn tại London tháng 12/2019. Ảnh: PA Wire

Famous phát hành vào thời điểm mâu thuẫn giữa Taylor Swift và Kanye West căng thẳng. Mối bất hòa giữa hai ngôi sao bắt đầu từ năm 2009, khi rapper giật micro, phá hỏng màn phát biểu nhận giải Video của nữ ca sĩ xuất sắc của Taylor Swift tại VMAs, vì cho rằng Beyonce xứng đáng thắng hơn. Trong ca khúc của Kanye có những lời được cho là mang tính xúc phạm Taylor. Rapper nói Taylor đồng ý với lời bài hát nhưng cô phủ nhận. Việc này kéo theo loạt sự kiện về sau khiến mối quan hệ của đôi bên trở nên căng thẳng.

Taylor Swift (phải) và Kanye West trên sân khấu lễ trao giải VMAs 2009. Ảnh: AP

Taylor Swift, 35 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 11 album, Swift nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard, 30 cúp VMAs. Năm 2023, cô được Time chọn là "Nhân vật của năm". Theo Forbes, doanh thu từ chuyến lưu diễn thế giới The Eras Tour giúp Taylor Swift vượt qua Rihanna, trở thành nữ ca sĩ giàu nhất thế giới với 1,6 tỷ USD.

Kanye West, 47 tuổi, là rapper nổi tiếng nhưng nhiều tai tiếng của làng giải trí nước Mỹ. Anh nhận được 24 giải Grammy trong sự nghiệp. Bên cạnh âm nhạc, Kanye West cũng hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Rapper là chồng cũ của Kim Kardashian. West từng tham gia tranh cử tổng thống vào năm 2020.

Danh sách The Greatest Pop Stars of the 21st Century Podcast là bảng xếp hạng 25 nghệ sĩ pop xuất sắc trong 25 năm qua do Billboard bình chọn dựa trên các tiêu chí về thành tích sự nghiệp, danh mục bài hát và di sản âm nhạc. Kết quả nghệ sĩ dẫn đầu dự kiến công bố vào ngày 3/12. Hiện truyền thông dự đoán Beyoncé là cái tên được xướng danh.

Phương Thảo (theo CNN, USA Today)