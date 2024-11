Big Bang 'gây sốt' khi tái hợp

Nhật BảnBa thành viên Big Bang gồm G-Dragon, Seungri, Taeyang, khiến khán giả bùng nổ khi tái hợp ở sân khấu MAMA 2024, ngày 23/11.

Theo trang Hankyung, màn trình diễn của nhóm không được thông báo trước. G-Dragon bước ra sân khấu và biểu diễn một số ca khúc của anh như Power, Home Sweet Home. Sau đó, Taeyang và Daesung bất ngờ xuất hiện. Họ hát lại hai bản hit đình đám một thời gồm Bang Bang Bang và Fantastic Baby.

Big Bang - 'Fantastic Baby' Trích đoạn Big Bang biểu diễn "Fantastic Baby". Video: FPT Play

Nhiều nghệ sĩ có mặt ở sự kiện như nhóm nhạc Seventeen, ca sĩ Bibi, MC Kim Tae Ri, liên tục reo hò, cổ vũ đàn anh. Video của nhóm đạt hơn một triệu lượt xem sau bảy giờ. Trên mạng xã hội, khán giả Hàn Quốc và nhiều nước châu Á chia sẻ phần trình diễn của nhóm, để hashtag "Nhà vua trở lại". Lần cuối nhóm trình diễn ở sự kiện là năm 2015.

Big Bang từng được mệnh danh là "ông hoàng Kpop". Năm 2020, họ từng vượt qua BTS, Blackpink, được khán giả bình chọn là Nghệ sĩ Kpop vĩ đại nhất thập kỷ 2010 - 2019.

G-Dragon hát 'Untitled" G-Dragon hát "Untitled". Video: FPT Play

Big Bang ra mắt lần đầu tiên năm 2006 với năm thành viên gồm Seungri, G-Dragon, Taeyang, T.O.P và Daesung. Họ đều có khả năng hát, phối hợp tốt, biết sáng tác nhạc, vũ đạo nhuần nhuyễn, theo đuổi dòng hip-hop và R&B. Nhóm thường xuyên nhận được giải thưởng "Nghệ sĩ của năm", "Bài hát của năm" và "Album của năm" tại các giải thưởng âm nhạc lớn châu Á. Đầu năm 2010, thành công của họ còn vươn đến thị trường Mỹ. Năm 2015, Big Bang phát hành MADE gây tiếng vang.

Năm 2018, mọi thứ thay đổi với Big Bang khi các thành viên lượt nhập ngũ. Sản phẩm cuối cùng họ phát hành có đủ năm thành viên là Flower Road. Ngay cả khi không hoạt động âm nhạc bốn năm qua, sức ảnh hưởng của Big Bang không giảm. Các thành viên biết cách tạo sức hút thông qua các lĩnh vực khác như thời trang, sưu tầm.

Tái xuất năm 2022, nhóm chỉ còn bốn thành viên, Seungri không còn hoạt động do nhận án phạt tù ba năm từ tháng 8/2021. Năm 2023, T.O.P cũng xác nhận rời nhóm.

G-Dragon trên sân khấu MAMA 2024. Ảnh: Mnet

Lễ trao giải MAMA năm nay vinh danh Aespa ở hạng mục Bài hát của năm (Supernova và Whiplash). Nhóm nhạc nam Seventeen thắng giải Album của năm với 17 Is Right Here, bán được 8,8 triệu bản. Sự kiện diễn ra trong ba ngày, có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc và quốc tế. Rose và ca sĩ người Mỹ Bruno Mars biểu diễn ngày 22/11 bản hit APT.

MAMA (Mnet Asia Music Awards) là giải thưởng âm nhạc thường niên của Hàn Quốc, do công ty Mnet Media khởi xướng và duy trì từ năm 1999, trao cho những nghệ sĩ đạt được thành tựu trong năm. Từ năm 2009, giải thưởng này được mở rộng, trao cho 10 nghệ sĩ của 10 quốc gia, vùng lãnh thổ của châu Á.

Thanh Thanh