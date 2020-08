G-Dragon - ông hoàng Kpop

Ca sĩ được khen trẻ trung so với tuổi trong bộ ảnh quảng cáo của thương hiệu đồ uống do anh làm đại diện hồi tháng 5.

G-Dragon là rapper, ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất hàng đầu Hàn Quốc. Anh ra mắt năm 2006 với vai trò là trưởng nhóm nhạc Hàn Quốc Big Bang. Ngoài ra, anh phát triển sự nghiệp solo với loạt album như "Heartbreaker", "GD & TOP", "Bullshit"... Ca sĩ đứng số một trong cuộc bình chọn "Idol Kpop đỉnh nhất thập kỷ qua" do KingChoice - trang web bình chọn hàng đầu Hàn Quốc - thực hiện hồi tháng 3, với 3,2 triệu phiếu bầu. Theo Naver, anh được truyền thông và người hâm mộ tôn vinh là "ông hoàng Kpop" bởi sự thành công, tầm ảnh hưởng trong âm nhạc, thời trang. Ảnh: Nongfu.