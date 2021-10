PhápBa người quấy rối buổi trình diễn của Louis Vuitton với tấm biển truyền thông điệp bảo vệ môi trường hôm 5/10.

Show Xuân Hè 2022 của Louis Vuitton diễn ra trong bảo tàng Louvre. Cuối buổi trình diễn, một phụ nữ lạ mặt bất ngờ lao lên sàn diễn. Cô cầm tấm biển ghi dòng chữ "Overconsumption = Extinction" (Tiêu dùng quá mức = Tuyệt chủng), kêu gọi ngăn chặn việc tiêu thụ thái quá của tập đoàn thời trang LVMH khiến môi trường bị ảnh hưởng.

Người phụ nữ biểu tình ở show Louis Vuitton hôm 5/10 tại Paris. Ảnh: Reuters

Sau vài phút, một người đàn ông khác cầm biển "No Fashion on a Dead Planet" (Không có thời trang trên một hành tinh chết) chạy ra đường băng. Trước hai người này, một thanh niên cũng định xông lên sàn diễn nhưng bị an ninh chặn lại. Theo Reuters, họ đại diện cho tổ chức Amis de la Terre France - Hiệp hội bảo vệ con người và môi trường.

Biểu tình ở show Louis Vuitton Xuân Hè 2022 Lực lượng an ninh ngăn chặn ba người gây rối ở show diễn. Video Instagram dailyfashionnews

Người phụ nữ bị lực lượng an ninh khống chế trước khi bị dẫn đi. Ở hàng ghế đầu, một số thành viên của gia đình Bernard Arnault - chủ tịch, giám đốc điều hành LVMH - liếc nhìn nhau.

Louis Vuitton Xuân Hè 2022 Show Xuân Hè 2022 của Louis Vuitton. Video: LV

Bộ sưu tập gây ấn tượng mạnh nhờ những bờ vai quá khổ, váy cúp ngực thời kỳ Edward. Vogue đánh giá bộ sưu tập vừa lãng mạn vừa năng động khỏe khoắn. Một số bộ đầm lấy cảm hứng từ những chiếc váy phồng lớn ở thế kỷ 19, kết hợp phong cách hiện đại và phảng phất nét vị lai với đôi bốt satin hở mũi. Các món đồ cơ bản như quần baggy, blazer, quần jeans trở nên bắt mắt hơn khi phối cùng những món đồ có cấu trúc khác biệt. Xen kẽ thiết kế cổ điển là những bộ đầm xuyên thấu dự tiệc kết hợp nội y đồng điệu, khiến tổng thể giữ được nét tinh tế, quyến rũ.

Họa Mi (theo Reuters)