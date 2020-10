Biểu tình gây rối ở show Dior

PhápMột phụ nữ cầm biển lao lên sân khấu biểu tình trong lúc các người mẫu Dior catwalk.

Người này cầm tấm biển mang dòng chữ "We are all fashion victims" (tạm dịch: Chúng ta đều là nạn nhân của thời trang) khi bộ sưu tập Xuân Hè 2021 của Dior ra mắt hôm 29/9. Theo WWD, cô cho biết nhà thiết kế Maria Grazia Chiuri thường đưa các thông điệp về bình đẳng giới, nữ quyền vào show nên theo cô đây là dịp phù hợp để truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường.

Biểu tình trong show Dior. Ảnh: Reuters.

Pietro Beccari - chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Christian Dior Couture - cho biết hành động gây rối được thực hiện hoàn hảo tới mức khán giả lầm tưởng đó là chủ đích của show diễn. "Điều này gây bất ngờ với mọi người", ông nói.

Dưới hàng ghế khán giả, Sidney Toledano - chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn LVMH - ngồi gần kẻ gây rối. Ông nói: "Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Tôi nhìn thấy cô gái đi qua và có vẻ như cô ấy cũng là một phần của buổi biểu diễn".

Dior Xuân Hè 2021 Bộ sưu tập Xuân Hè 2021 của Dior. Video: FF Channel.

Toledano cho biết thêm ông không nghĩ thời trang đang phá hủy hành tinh. "Chúng tôi cam kết giảm tác động đến môi trường bằng cách cắt giảm lượng khí thải carbon dioxide, truy tìm nguyên liệu thô. Họ không nên nhắm đến chúng tôi. Tôi nghĩ rằng có những ngành còn gây ô nhiễm nhiều hơn nữa", ông nói.

Họa Mi (theo WWD)