Hơn 2.100 công an và lính biên phòng Trung Quốc diễn tập chống khủng bố và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống tại 4 địa phương.

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Quốc gia Trung Quốc cho biết cuộc diễn tập diễn ra hôm qua tại bốn địa điểm gồm thành phố Thượng Hải ở phía đông, tỉnh Cát Lâm ở đông bắc, tỉnh Vân Nam ở tây nam và khu tự trị Tân Cương ở phía tây. Máy bay không người lái (UAV) và chó nghiệp vụ được sử dụng trong diễn tập.

Các cuộc diễn tập nhằm kiểm tra khả năng đối phó với hành vi vượt biên, tấn công khủng bố, tội phạm xuyên biên giới, tụ tập phá hoại quy mô lớn cùng cấp cứu tại các khu vực biên giới và điểm kiểm soát xuất nhập cảnh. Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Quốc gia Trung Quốc cho biết đây là cuộc diễn tập lớn nhất từ khi cơ quan này được thành lập năm 2018.

Video cuộc diễn tập cho thấy lực lượng biên phòng đối phó với những kẻ tấn công mang bom xăng tại Tân Cương, ứng phó với khủng hoảng con tin tại Vân Nam, khống chế và bắt một kẻ tấn công ẩn náu trong nhà tại Cát Lâm và xử lý ẩu đả tại trạm kiểm soát xuất nhập cảnh ở Thượng Hải.

Wang Chuan, chuyên gia thuộc Viện nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng Knowfar tại Trung Quốc, cho biết địa điểm diễn ra các cuộc diễn tập phù hợp với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mà Trung Quốc phải đối mặt trong những năm gần đây, như nguy cơ tấn công của các lực lượng ly khai ở Tân Cương.

"Những mối đe dọa an ninh phi truyền thống có thể bao gồm nguy cơ bùng phát hoặc leo thang xung đột ở khu vực dọc theo biên giới Trung Quốc, người nhập cư vượt biên quy mô lớn và khủng hoảng tị nạn", Wang Chuan nói.

Các cuộc diễn tập diễn ra sau khi Bộ Công an Trung Quốc ban hành hướng dẫn yêu cầu lực lượng công an tổ chức diễn tập cải thiện khả năng duy trì trị an và ổn định.

Nguyễn Tiến (Theo SCMP, CNIA)