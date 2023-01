Biển người tiễn đưa Pele

Sau lễ rước trên đường phố, Pele được an táng tại nghĩa trang Ecumenical Necropolis Memorial cách sân Vila Belmiro chưa đầy một km. Lễ an táng chỉ cho phép người thân và các khách mời. Nơi an nghỉ cuối cùng của Pele là một tòa nhà 14 tầng, bao gồm 14.000 hầm chứa. Pele được chôn cất ở tầng 9, nơi có tầm nhìn hướng ra sân Vila Belmiro.