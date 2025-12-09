Biến động nhân sự thượng tầng ở Apple

Nhiều nhân sự cấp cao Apple từ chức, trong khi xuất hiện thông tin CEO Tim Cook sẽ rời vị trí lãnh đạo, khiến nội bộ công ty rối ren.

Apple luôn được đánh giá là hình mẫu về sự ổn định tại Thung lũng Silicon. Tuy nhiên, công ty đang trải qua đợt biến động nhân sự lớn nhất trong nhiều thập kỷ, khi giám đốc cấp cao và kỹ sư chủ chốt đồng loạt nghỉ việc hoặc lên kế hoạch rời đi.

Chỉ riêng tuần trước, John Giannandrea, giám đốc bộ phận trí tuệ nhân tạo, và Alan Dye, trưởng nhóm thiết kế giao diện người dùng của Apple, cùng từ chức. Sau đó, công ty thông báo tổng cố vấn pháp lý Kate Adams và giám đốc vấn đề chính phủ Lisa Jackson cũng đã xin nghỉ. Cả bốn đều là những người báo cáo trực tiếp lên Tim Cook. Theo Fortune, việc này cho thấy mức độ xáo trộn nhân sự đặc biệt trong bộ máy lãnh đạo cấp cao của Apple.

Một người dùng iPhone trước một cửa hàng Apple ở Thượng Hải. Ảnh: Reuters

Nếu tính từ giữa năm, có thêm giám đốc vận hành (COO) Jeff Williams nghỉ hưu sau 27 năm cống hiến vào tháng 11; trưởng nhóm tìm kiếm AI Ke Yang nghỉ vào tháng 10; trưởng nhóm nghiên cứu robotics AI Jian Zhang rời công ty sang Meta hồi tháng 9; trưởng nhóm mô hình nền tảng Ruoming Pang thôi việc vào tháng 7.

Một số thay đổi nhân sự quan trọng khác có thể diễn ra trong những tháng tới tại Apple. Theo chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, Johny Srouji, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách phần cứng, gần đây gặp Cook thông báo về kế hoạch rời đi trong tương lai gần. Srouji, được coi là một trong những "cha đẻ" của kiến trúc chip Apple Silicon, được cho là đã thông báo với đồng nghiệp rằng ông sẽ gia nhập một công ty khác sau khi rời Apple.

Bên cạnh đó, vào tháng 11, Financial Times đưa tin Tim Cook sẽ rời vị trí CEO đầu năm sau khi 65 tuổi. Ông có thể không nghỉ hưu mà chuyển sang đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Theo Bloomberg, nhìn bên ngoài, Apple không thực sự xáo trộn, nhưng bên đang có "cơn bão ngầm" về nhân sự. Ngoài những tên tuổi kể trên, khoảng 10-12 kỹ sư AI cao cấp cũng đã chuyển sang Meta, OpenAI, Anthropic...

Apple không đưa ra bình luận về thông tin trên.

Thay đổi nhân sự diễn ra trong bối cảnh giới phê bình cho rằng Apple đang tụt hậu trong làn sóng trí tuệ nhân tạo. Là một trong những công ty công nghệ giá trị nhất thế giới, sự thay đổi trong ban lãnh đạo có thể đồng nghĩa với thay đổi về cách thức hình thành, thiết kế và tạo ra sản phẩm được sử dụng trên toàn thế giới mỗi ngày.

"Điều duy nhất chúng ta có thể hiểu được là Apple đang bước vào thời kỳ biến động ngày càng tăng", Robert Siegel, nhà đầu tư mạo hiểm lâu năm và giảng viên tại Stanford’s Graduate School of Business, nói với CNN.

Apple không phải là công ty công nghệ duy nhất thay đổi nhân lực hàng đầu. Meta tuần trước cho biết đang chuyển một phần nhân sự dự án metaverse sang phát triển kính thông minh và thiết bị đeo. Amazon lên kế hoạch sa thải 14.000 nhân viên vào tháng 10 để tinh gọn bộ máy. Google năm ngoái cũng kết hợp các nhóm phần cứng với phần mềm để tích hợp AI liền mạch hơn vào sản phẩm.

Tuy nhiên, trường hợp của Apple vẫn thu hút sự chú ý bởi công ty nổi tiếng với văn hóa gắn kết lâu dài. "Điều này đi ngược văn hóa đặc trưng của Apple", Dan Ives, Giám đốc nghiên cứu công nghệ toàn cầu của Wedbush Securities, viết trên blog. "Chiến lược AI của Apple vẫn còn mơ hồ và sẽ định hình di sản của Cook cũng như cách ông ấy xử lý".

Theo các chuyên gia, việc hàng loạt nhân sự Apple rời đi diễn ra khi công ty đang loay hoay trước làn sóng AI. Hãng đã hoãn bản cập nhật lớn nhất về trí tuệ nhân tạo cho Siri đến năm sau, dù trước đó đặt tham vọng biến trợ lý ảo này từ cỗ máy hỏi đáp thành trợ lý có thể hành động thay mặt người dùng và kết hợp thông tin từ iPhone để cá nhân hóa phản hồi. Apple Intelligent và các bản cập nhật AI khác cho iPhone, Mac và iPad trong năm nay đều rất hạn chế.

Trong số những người rời đi, có những cái tên quan trọng như Pang, Yang và đặc biệt là Dye, người được ví là bộ mặt của studio thiết kế Apple sau khi nhà thiết kế Jony Ive rời Apple năm 2019, sẽ gia nhập Meta. Joe Tigay, Giám đốc phụ trách danh mục đầu tư của Rational Equity Armor Fund, đánh giá quyết định gia nhập Meta của Dye "là mối đe dọa trực tiếp lớn" đối với Apple so với các vụ rời đi khác.

Tuy nhiên, bất chấp xáo trộn, đa số chuyên gia cho rằng Apple sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, nhất là khi doanh số iPhone 17 đang rất mạnh. Theo hãng nghiên cứu Counterpoint Research, Apple được dự đoán vượt Samsung về doanh số điện thoại năm 2025 và lần đầu tiên đứng đầu thế giới tính theo năm kể từ 2011. Công ty cũng là một trong số ít hãng công nghệ vượt ngưỡng vốn hóa thị trường 4.000 tỷ USD cùng với Nvidia và Microsoft.

Theo Siegel, sự thay đổi diễn ra với Apple chưa hẳn tiêu cực, đặc biệt trong bối cảnh ngành công nghệ đang trải qua chuyển đổi liên quan đến AI. Ông cho rằng việc tuyển dụng nhân sự mới hoặc thăng chức cho nhân sự nội bộ có thể "mang lại góc nhìn khác khi một công ty bị mắc kẹt trong lối suy nghĩ và hành động cố định".

"Không thể có một cuộc cách mạng khi chỉ đứng ngoài quan sát cuộc chơi AI", chuyên gia Ives nói. "Rõ ràng là Apple cần những thay đổi lớn về mặt lãnh đạo".

Bảo Lâm tổng hợp