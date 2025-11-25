Động thái sa thải hiếm thấy của Apple

Apple tiến hành một đợt sa thải hiếm hoi, ảnh hưởng tới nhân viên bán hàng, nhưng không nêu con số cụ thể.

"Để kết nối với nhiều khách hàng hơn, chúng tôi đang thực hiện một số thay đổi trong đội ngũ bán hàng, ảnh hưởng đến một số ít vị trí", người phát ngôn Apple cho biết. "Chúng tôi vẫn tiếp tục tuyển dụng và những nhân viên này có thể ứng tuyển vào vị trí mới".

Apple từ chối nêu con số cụ thể. Dẫn nguồn tin nội bộ, Bloomberg cho biết số lượng bị cắt giảm "ban đầu vài chục người nhưng sau đó lan rộng".

Logo Apple tại một cửa hàng ở chợ điện tử Thâm Quyến, Trung Quốc, tháng 4/2024. Ảnh: Lưu Quý

Những nhân viên trong diện bị ảnh hưởng đã nhận được thông báo cho thôi việc vài tuần qua. Họ chủ yếu thuộc nhóm quản lý phục vụ doanh nghiệp lớn, trường học và cơ quan chính phủ, nhân viên điều hành trung tâm thông tin phục vụ hội thảo, tổ chức và trình diễn sản phẩm cho khách hàng lớn tiềm năng của Apple.

Theo nguồn tin, nhóm bị cắt giảm chủ yếu là nhà quản lý lâu năm, thậm chí có những người đã cống hiến 20 năm. Họ có thời gian đến 20/1/2026 để tìm vị trí nội bộ khác phù hợp, nếu không sẽ bị chấm dứt hợp đồng kèm gói trợ cấp thôi việc.

Việc Apple cắt giảm nhân sự được đánh giá bất thường vì công ty đang tăng trưởng ổn định. Theo CNBC, Apple trên đà đạt doanh thu gần 140 tỷ USD trong quý tài chính đầu tiên của năm 2026, kết thúc tháng 12/2025, phá vỡ kỷ lục trước đó.

Theo một số nhân viên, sự điều chỉnh xuất phát từ nỗ lực chuyển hướng doanh số sang nhà bán lẻ bên thứ ba, hay kênh phân phối. Sự thay đổi này sẽ giúp công ty giảm chi phí nội bộ, gồm tiền lương và các khoản dùng để vận hành đội ngũ.

Apple nằm trong số ít công ty công nghệ vẫn luôn đứng ngoài làn sóng cắt giảm nhân sự thời gian qua. CEO Tim Cook từng cho biết sa thải là "biện pháp cuối cùng". Dù vậy, thời gian qua, công ty cũng thực hiện một vài đợt cắt giảm nhỏ, chủ yếu ở lĩnh vực xe tự lái hay bộ phận dịch vụ.

Bảo Lâm (theo Apple Insider, CNBC)