Biến chứng khi cắt bao quy đầu không đúng cách

Sẹo xấu, co kéo, nhiễm trùng, lây bệnh truyền nhiễm... có thể xảy ra khi nam giới cắt bao quy đầu sai cách.

BS.CKI Nguyễn Tiến Đạo, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết bao quy đầu là lớp da mỏng bao phủ và bảo vệ đầu dương vật, giúp hạn chế ma sát và ngăn vi khuẩn xâm nhập. Ở một số nam giới, nếu bao quy đầu quá dài, hẹp hoặc gây viêm, bác sĩ có thể chỉ định cắt để cải thiện vệ sinh và phòng ngừa biến chứng đường tiết niệu, sinh dục. Nhiều người cho rằng đây là thủ thuật đơn giản, tìm đến cơ sở không uy tín hoặc tự thực hiện tại nhà. Tuy nhiên, nếu làm sai kỹ thuật hoặc thiếu vô trùng, có thể gặp các biến chứng sau:

Sẹo xấu, co kéo

Sẹo hình thành khi vết mổ lành không đúng cách do kỹ thuật kém, nhiễm trùng hoặc chăm sóc hậu phẫu không tốt. Sẹo có thể dày, cứng, lệch, gây biến dạng dương vật, ảnh hưởng thẩm mỹ và gây đau khi quan hệ. Nếu quan hệ quá sớm khi vết thương chưa lành, nguy cơ rách vết mổ, chảy máu và sẹo co kéo càng cao.

Nam giới còn có thể gặp tình trạng dính da, gây đau hoặc cảm giác kéo căng khi cương, nhiều trường hợp phải phẫu thuật tách lại. Một nghiên cứu năm 2024 trên Tạp chí Y khoa châu Âu cho thấy dính da sau cắt bao quy đầu là nguyên nhân gây cương đau ở nam trẻ tuổi, cần can thiệp ngoại khoa.

Cắt bao quy đầu cần được thực hiện ở phòng khám, bệnh viện được cấp phép thực hiện thủ thuật. Ảnh minh họa: Vecteezy

Hẹp niệu đạo, biến dạng dương vật

Hẹp niệu đạo có thể xảy ra khi thủ thuật sai kỹ thuật hoặc chăm sóc sau mổ không đúng, dẫn đến bí tiểu, nhiễm trùng đường tiểu, tổn thương bàng quang và thận. Ngoài ra, nếu cắt lệch, cắt quá nhiều da hoặc khâu sai lớp, dương vật có thể bị cong, xoắn, dính da bất thường. Một số trường hợp nặng có thể gây rò niệu đạo, hoại tử, thậm chí cụt đầu dương vật. Năm 2024, Bệnh viện Bình Dân TP HCM từng tiếp nhận nam thanh niên bị biến chứng nặng sau khi để thợ xăm "cắt bao quy đầu tại nhà".

Sốc phản vệ

Thủ thuật cắt bao quy đầu thường gây tê tại chỗ bằng lidocain hoặc bupivacain. Nếu thực hiện ở nơi kém uy tín, bệnh nhân có thể dị ứng thuốc tê, kháng sinh, chất sát trùng hoặc latex găng tay. Phản vệ có thể gây khó thở, tụt huyết áp, tím tái và nguy kịch trong vài phút nếu không cấp cứu kịp thời. Vì vậy, thủ thuật cần thực hiện ở cơ sở y tế được cấp phép, có bác sĩ được đào tạo và đầy đủ phương tiện xử trí phản vệ.

Nguy cơ bệnh truyền nhiễm

Dụng cụ không vô trùng có thể lây các bệnh như viêm gan B, HIV, giang mai, lậu, herpes sinh dục, HPV... Trong đó, viêm gan B có thể tiến triển thành xơ gan, ung thư gan; HPV gây sùi mào gà và ung thư sinh dục.

Việt Nam từng ghi nhận nhiều trẻ mắc sùi mào gà sau khi cắt bao quy đầu ở cơ sở không đảm bảo vô khuẩn. Ngoài ra, vết thương hở dễ nhiễm tụ cầu vàng, vi khuẩn gây viêm mô tế bào hoặc uốn ván nếu dụng cụ dính bào tử. Những bệnh này có thể gây hoại tử, tổn thương mô sinh dục, ảnh hưởng chất lượng tinh trùng và nguy cơ vô sinh.

Nam giới tiêm vaccine phòng bệnh tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Khánh Hòa

Cách phòng ngừa bệnh, hạn chế biến chứng

Nam giới cần thực hiện cắt bao quy đầu tại cơ sở y tế được cấp phép, đảm bảo vô trùng và có khả năng xử trí cấp cứu. Trước thủ thuật, cần thăm khám, đánh giá nguy cơ dị ứng thuốc và được tư vấn chăm sóc hậu phẫu. Sau mổ, giữ vết thương sạch, khô, thay băng đúng hướng dẫn, tránh quan hệ hoặc vận động mạnh. Khi có dấu hiệu bất thường, cần đến bệnh viện ngay.

Một số bệnh truyền nhiễm liên quan thủ thuật này có thể phòng ngừa bằng vaccine. Nam giới có thể tiêm vaccine viêm gan B sau khi thực hiện hai xét nghiệm tối thiểu là HbsAg, AntiHBs và nhận kết quả chưa nhiễm virus, chưa có kháng thể viêm gan B. Còn vaccine HPV phòng sùi mào gà và các bệnh ung thư đường sinh dục có loại 9 chủng thế hệ mới, tiêm được cho nam giới 9-45 tuổi. Vaccine uốn ván có trong các mũi tiêm đơn và phối hợp, tiêm nhắc sau mỗi 10 năm.

Bình Nguyên