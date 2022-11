Biến chứng do 'tân trang' âm đạo

Ngày 22/11, bác sĩ Dương Thị Hiền Lương, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn, cho biết bệnh nhân đã ba lần sinh nở, tự ti vì âm đạo giãn. Chị chia sẻ là sợ ảnh hưởng hạnh phúc gia đình nên đến một cơ sở thẩm mỹ để thu hẹp. Nhân viên tại đây tư vấn thủ thuật này đơn giản, ít đau đớn, không để lại sẹo, không ảnh hưởng khả năng sinh sản, an toàn tuyệt đối.

Tuy nhiên, sau đó âm đạo bệnh nhân bị thu hẹp quá mức nên không thể quan hệ tình dục. Bác sĩ phẫu thuật để nong rộng âm đạo cho bệnh nhân. Tuy nhiên, ca mổ rất phức tạp do phải xử trí lỗi sai từ cuộc mổ trước, tạo hình và khâu lại cho đúng cấu trúc giải phẫu. Người bệnh mất hai tháng để hồi phục hoàn toàn.

Một phụ nữ khác, 30 tuổi, bị nhiễm trùng, tụ máu sau khi cắt môi bé. Vết tụ máu khoảng 10 cm tại âm hộ, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt hàng ngày. Bác sĩ quyết định gây mê xử trí vết tụ máu và khâu lại vết thương cho người bệnh.

Bác sĩ Lương cho biết hai bệnh nhân trên là một trong nhiều trường hợp gặp biến chứng sau khi tân trang âm đạo, mong se khít như thời con gái. Vùng âm đạo tầng sinh môn có nhiều dây thần kinh. Bệnh nhân trải qua thủ thuật thu hẹp hay cắt môi âm đạo đều phải gây tê, gây mê và thực hiện tại cơ sở y tế được cấp phép, bác sĩ có tay nghề, quy trình đảm bảo vô khuẩn an toàn... để hạn chế biến chứng. Trong đó, biến chứng thường gặp nhất là nhiễm khuẩn, nhiễm trùng vùng kín, rò trực tràng âm đạo, rò bàng quang âm đạo. Thời gian phẫu thuật và hồi phục tùy thuộc vào tình trạng và mức độ can thiệp.

Bác sĩ Hoàng Mạnh Ninh, Trưởng khoa phẫu thuật tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bưu điện, cho rằng theo thời gian, tuổi tác và sinh nở nhiều lần khiến phái đẹp có nhu cầu thẩm mỹ vùng kín.

Nhiều phụ nữ cho rằng âm đạo giãn rộng sau sinh nở nên phải phẫu thuật để thu hẹp lại. Thực tế, âm đạo của phụ nữ là một ống cơ mạc, có thể co giãn thay đổi kích thước. Nghiên cứu của thế giới trên phụ nữ chưa mang thai cho thấy chiều dài âm đạo bình thường dao động từ 4 đến 7,5 cm, khi bị kích thích có thể tăng 10,8 đến 12 cm. Theo bác sĩ Ninh, cảm giác âm đạo bị giãn rộng không phải do kích thước âm đạo thay đổi mà là sự kém đàn hồi của thành âm đạo, giảm chất lượng các lớp cơ. Tình trạng này phổ biến ở phụ nữ mang thai và sinh con, lão hóa, suy giảm nồng độ estrogen, bệnh tật hoặc chấn thương.

Do đó, bác sĩ khuyên phái đẹp nên đợi từ 9 tháng đến một năm sau sinh, tử cung co lại và ổn định, tầng sinh môn đã được co hồi, thì có thể tân trang vùng kín. Ngoài ra, nên thực hiện thủ thuật ở cơ sở y tế uy tín, hạn chế tai biến như sốc thuốc, sốc phản vệ, mất máu...