Biden dọa đáp trả nếu Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Joe Biden tuyên bố nếu đắc cử tổng thống, ông sẽ hành động quyết liệt trong trường hợp Nga và các nước khác can thiệp bầu cử Mỹ.

"Nếu bất cứ thế lực nước ngoài nào liều lĩnh tìm cách can thiệp vào nền dân chủ của chúng ta, tôi sẽ không ngần ngại đáp trả khi là tổng thống, để họ trả giá đáng kể và lâu dài", ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden cho biết trong cuộc phỏng vấn với MSNBC hôm 20/7.

Biden, cựu phó tổng thống Mỹ dưới thời Obama, khẳng định "Tổng thống Nga Vladimir Putin biết tôi nói về điều gì". Biden trước đó cảnh báo Nga vẫn tìm cách can thiệp cuộc bầu cử tháng 11 tại Mỹ, trong khi chính phủ Trung Quốc tiến hành các hoạt động "nhằm gieo rắc nghi ngờ trong quá trình bầu cử", nhưng không đưa ra bằng chứng.

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden tại một sự kiện ở Wilmington, bang Delaware, Mỹ, hôm 14/7. Ảnh: AFP.

Biden nói thêm ông sẽ coi sự can thiệp nước ngoài như "hành động thù địch, gây ảnh hưởng đáng kể lên mối quan hệ giữa Mỹ và chính phủ các nước can thiệp". Ông cũng chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump hành động chưa đủ quyết liệt với báo cáo của các cơ quan tình báo Mỹ về việc Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Các lãnh đạo đảng Dân chủ cùng ngày đã gửi một bức thư cho Giám đốc FBI Christopher Wray, bày tỏ lo ngại rằng quốc hội Mỹ đang trở thành mục tiêu của "chiến dịch can thiệp nước ngoài" để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống tháng 11.



Bức thư của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, lãnh đạo Dân chủ ở Thượng viện Chuck Schumer và các thành viên Dân chủ trong Ủy ban tình báo Hạ viện và Thượng viện không nêu chi tiết về các mối đe dọa, song họ khẳng định chúng rất nghiêm trọng.

FBI cho biết họ đã nhận được bức thư, song từ chối bình luận về nội dung.

Nhiều cơ quan tình báo Mỹ từng cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016, với kết quả Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng trước ứng viên đảng Dân chủ khi đó là Hillary Clinton. Tuy nhiên, cả chính quyền Trump và chính phủ Nga đều nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hồi tháng 5 cũng khẳng định họ không quan tâm tới việc can thiệp bầu cử Mỹ, sau khi Trump cáo buộc họ "sẽ làm bất cứ điều gì" để ngăn ông tái đắc cử.

Ngọc Ánh (Theo SCMP)