Biden cảnh cáo Iran

Biden tuyên bố Mỹ sẽ đáp trả những hành động của Iran, trong đó có những vụ tập kích bằng máy bay không người lái.

"Về vấn đề đối phó với những hành động nhằm vào lợi ích của Mỹ, dù đó là các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái hay gì khác, chúng tôi sẽ phản ứng. Chúng tôi sẽ tiếp tục đáp trả", Tổng thống Mỹ Joe Biden nói trong cuộc họp báo bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rome hôm qua.

Biden phát biểu trong cuộc họp báo tại Rome hôm 31/10. Ảnh: Reuters.

Phát biểu được đưa ra sau khi Mỹ cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào căn cứ al-Tanf của Mỹ tại Syria hôm 20/10. Quan chức Mỹ cho rằng Tehran đã cung cấp nguồn lực và khuyến khích dân quân Syria thực hiện cuộc tấn công, nhưng các phi cơ không xuất phát từ lãnh thổ Iran.

Không có lính Mỹ nào bị thương vong trong vụ tấn công. Căn cứ al-Tanf từng là mục tiêu tập kích bằng UAV bởi các nhóm dân quân thân Iran đang hiện diện trên lãnh thổ Syria.

Để đáp trả, Bộ Tài chính Mỹ tuần trước thông báo trừng phạt hai quan chức cấp cao của Vệ binh Hồi giáo Cách mạng Iran, cùng hai công ty có liên quan tới hoạt động cung cấp UAV và phương tiện kỹ thuật cho các nhóm dân quân ở Iraq, Lebanon, Yemen và Ethiopia.

Mỹ kiểm soát khu vực al-Tanf kể từ khi nhóm nổi dậy Quân đội Syria Mới (NSA) do nước này hậu thuẫn chiếm được khu vực biên giới giáp Iraq vào năm 2016. Căn cứ tại đây có vị trí chiến lược then chốt để Mỹ giành ảnh hưởng trong khu vực vì nằm gần ngã ba biên giới giữa Syria, Jordan và Iraq. Al-Tanf cũng là nơi duy nhất có sự hiện diện quân sự đáng kể của Washington tại Syria bên ngoài khu vực phía bắc do lực lượng người Kurd kiểm soát.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn ở mức cao, liên quan đến việc quốc gia Trung Đông đẩy mạnh chương trình hạt nhân. Chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn trông mong Washington và Tehran sẽ cùng quay lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân Iran, nhưng khẳng định sẽ không đợi chờ vô thời hạn.

Vũ Anh (Theo Reuters)