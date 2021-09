Biden ca ngợi quan hệ Mỹ - Australia

Biden cho biết Mỹ "không có đồng minh nào gần gũi và đáng tin cậy hơn" Australia, sau khi hai bên đạt thỏa thuận tàu ngầm khiến Pháp tức giận.

Trong cuộc gặp Thủ tướng Australia Scott Morrison bên lề họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hôm 21/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết hai nước đều cam kết xây dựng "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở", lưu ý rằng họ sẽ gặp lại vào ngày 24/9 tại Nhà Trắng trong phiên họp trực tiếp đầu tiên của nhóm Đối thoại Tứ giác An ninh (Bộ Tứ) gồm Mỹ, Australia, Nhật Bản và Ấn Độ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Thủ tướng Australia Scott Morrison gặp bên lề cuộc họp Đại hội đồng ở New York hôm 21/9. Ảnh: AFP.

"Đây là cuộc họp lịch sử mà tôi nghĩ tất cả chúng ta đều mong chờ. Mỹ và Australia đang phối hợp rất chặt chẽ với nhau", Biden cho hay, nói thêm rằng tình hình địa chính trị hiện nay đòi hỏi sự theo dõi cẩn thận.

Morrison cũng nhấn mạnh quan hệ đối tác "hơn 100 năm" giữa Australia và Mỹ, "cùng nhau vượt qua những thời điểm khó khăn nhất và thịnh vượng nhất". Tuy nhiên, ông lưu ý Mỹ và Australia có những giá trị chung với "rất nhiều bên khác".

Hai lãnh đạo không đề cập đến cơn thịnh nộ của Pháp, sau khi Australia hủy hợp đồng đóng 12 tàu ngầm diesel - điện trị giá 40 tỷ USD với nước này. Thay vào đó, chính phủ Morrison quyết định hợp tác với Mỹ và Anh để đóng ít nhất 8 tàu ngầm hạt nhân hiện đại, hay còn gọi là thỏa thuận AUKUS.

Pháp đã triệu hồi đại sứ ở Mỹ và Australia về nước để tham vấn. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian gọi thỏa thuận của AUKUS là "cú đâm sau lưng", trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cảnh báo có thể yêu cầu Australia bồi thường và hủy hội nghị thượng đỉnh song phương với người đồng cấp Anh Ben Wallace trong tuần này.

Trong nỗ lực xoa dịu Pháp, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 16/9 gọi nước này là đối tác quan trọng ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tổng thống Biden cũng dự kiến điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron trong vài ngày tới về vấn đề này.

Ánh Ngọc (Theo AFP)