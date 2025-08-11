Đội trưởng Việt Nam trùm khăn khóc sau trận thắng Thái Lan

Libero Lưu Thị Ly Ly (trái) và Lê Thanh Thúy (giữa) đến an ủi Thanh Thúy, nhưng cũng để một khoảng lặng để đội trưởng thể hiện cảm xúc.
Không ai nhìn thấy biểu cảm của VĐV sinh năm 1997 ngoài đôi vai rung lên.
Một lúc sau, Thanh Thúy lau mặt nhưng hai mắt vẫn đỏ hoe. Cô ngồi thêm vài phút rồi cùng đồng đội vào phòng thay đồ chuẩn bị cho lễ đăng quang.
Một lúc sau, Thanh Thúy lau mặt nhưng hai mắt vẫn đỏ hoe. Cô ngồi thêm vài phút rồi cùng đồng đội vào phòng thay đồ chuẩn bị cho lễ đăng quang.
Trước đó, Thanh Thúy cùng đồng đội trải qua trận đấu giàu cảm xúc với Thái Lan. Đây là trận quyết định đội đứng nhất ở chặng hai SEA V-League 2025, sau khi cả hai cùng thắng Philippines và Indonesia ở hai ngày thi đấu trước.
Ở chặng một đầu tháng 8, Việt Nam đã thua ngược Thái Lan 2-3 trước sức ép lớn từ khán giả chủ nhà. Đến lần này, đội tuyển có lợi thế khi hơn 4.000 khán giả ngồi kín nhà thi đấu.
Khác trận trước, Việt Nam để Thái Lan kiểm soát thế trận và thua dễ 17-25 ở set một. Sang set hai, chủ nhà có lúc dẫn bốn điểm nhưng bị san bằng rồi thua 24-26.
Đây là giai đoạn Việt Nam mắc nhiều lỗi, quen thuộc nhất vẫn là bước một. Trong khi đó, các pha công của Bích Tuyền, Thanh Thúy, Nguyễn Trinh, Bích Thùy chưa duy trì được độ ổn định.
Thế nhưng, từ chỗ tưởng chừng thua chóng vánh, Việt Nam vùng lên mạnh mẽ để thắng 25-17 và 25-22, qua đó san bằng tỷ số 2-2.
Bước ngoặt đến từ việc HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sử dụng chủ công Vi Thị Như Quỳnh (số 16) nhiều hơn. Khả năng tấn công và tinh thần lỳ lợm của VĐV sinh năm 2002 góp công lớn vào cuộc ngược dòng.
Bước vào set 5 quyết định, Việt Nam có lúc dẫn ba điểm nhưng bị gỡ hòa 13-13 rồi 14-14. Đúng lúc này, phẩm chất ngôi sao lên tiếng và gọi tên Nguyễn Thị Bích Tuyền (giữa). Hai pha đập uy lực sau vạch 3 m của cô giúp Việt Nam thắng 16-14.
Chiến thắng cảm xúc và mang tính lịch sử trước đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á khiến các cô gái Việt Nam vỡ òa trong hạnh phúc.
Họ chạy chéo, lướt qua nhau ăn mừng...
... trước khi tụ lại ôm chầm lấy nhau. Thành viên ban huấn luyện cũng lao đến chung vui.
Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình vỡ òa với những âm thanh huyên náo của tiếng người hò reo, tiếng kèn, chiêng trống và âm nhạc báo hiệu chiến thắng.
Sau 40 trận toàn thua, Việt Nam đã đánh bại Thái Lan, trong bối cảnh đối thủ sử dụng đội hình mạnh nhất. Trận này, đội khách thậm chí có sự trở lại của chủ công Chatchu-on sau chấn thương và được dự báo còn mạnh hơn so với trận đấu ở chặng một.
Hiếu Lương