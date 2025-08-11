Đội trưởng Việt Nam trùm khăn khóc sau trận thắng Thái Lan

Libero Lưu Thị Ly Ly (trái) và Lê Thanh Thúy (giữa) đến an ủi Thanh Thúy, nhưng cũng để một khoảng lặng để đội trưởng thể hiện cảm xúc.

Không ai nhìn thấy biểu cảm của VĐV sinh năm 1997 ngoài đôi vai rung lên.