Bích Tuyền kết liễu Thái Lan, phá kỷ lục ghi điểm SEA V-League

Tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Thị Bích Tuyền (số 10) chơi thăng hoa khi ghi 45 trong 87 điểm của đội, tương đương 51,7%. Thành tích này phá kỷ lục về số điểm một nữ VĐV ghi được trong một trận tại SEA V-League.

Kỷ lục trước đó là 41 điểm cũng thuộc về Bích Tuyền. Cô lập được trong trận thua Thái Lan ở chặng một SEA V-League 2024. Xếp sau là Megawati của Indonesia với 36 điểm (Chặng hai 2024), Bích Tuyền - 33 điểm (Chặng một 2025), Chachu-on Moksri - 29 (Chặng 1 2024).

Theo trang World of Volley, Bích Tuyền còn giữ kỷ lục nữ VĐV ghi nhiều điểm nhất trong một trận. Tại giải VĐQG 2022, cô ghi 61 điểm trong trận đấu giữa Ninh Bình và Than Quảng Ninh. Thành tích này không được Guinness công nhận do giải VĐQG Việt Nam không được công nhận chính thức bởi quốc tế và không thuộc quyền quản lý trực tiếp bởi Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB).