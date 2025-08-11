Bích Tuyền kết liễu Thái Lan, phá kỷ lục ghi điểm SEA V-League

Tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Thị Bích Tuyền (số 10) chơi thăng hoa khi ghi 45 trong 87 điểm của đội, tương đương 51,7%. Thành tích này phá kỷ lục về số điểm một nữ VĐV ghi được trong một trận tại SEA V-League.
Kỷ lục trước đó là 41 điểm cũng thuộc về Bích Tuyền. Cô lập được trong trận thua Thái Lan ở chặng một SEA V-League 2024. Xếp sau là Megawati của Indonesia với 36 điểm (Chặng hai 2024), Bích Tuyền - 33 điểm (Chặng một 2025), Chachu-on Moksri - 29 (Chặng 1 2024).
Theo trang World of Volley, Bích Tuyền còn giữ kỷ lục nữ VĐV ghi nhiều điểm nhất trong một trận. Tại giải VĐQG 2022, cô ghi 61 điểm trong trận đấu giữa Ninh Bình và Than Quảng Ninh. Thành tích này không được Guinness công nhận do giải VĐQG Việt Nam không được công nhận chính thức bởi quốc tế và không thuộc quyền quản lý trực tiếp bởi Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB).
Với vai trò ghi điểm chính, Bích Tuyền liên tục được chuyền hai Việt Nam nhồi bóng. Trong 320 pha tấn công của đội nhà, Bích Tuyền chiếm đến 76, tương đương 23,75%. Người tấn công nhiều thứ hai trên sân là Pimpichaya với 57 trong 322 tình huống của Thái Lan.
Bích Tuyền còn ghi thêm hai điểm từ chắn bóng...
... và một điểm từ phát bóng.
Cầu thủ tấn công tốt thứ hai trên sân là Pimpichaya, với 25 điểm. Xếp sau là Chatchu-on (19), Ajcharaporn (17), Trần Thị Thanh Thúy và Vi Thị Như Quỳnh (11).
Ở trận trước, Bích Tuyền gặp nhiều khó khăn trước hàng chắn Thái Lan, đặc biệt là Thatdao. Đối chuyền sinh năm 2000 cho biết nguyên nhân một phần là do cô chơi chưa tốt. "Nhưng hôm nay đồng đội đã bọc lót cho nhau tốt trong phòng ngự, từ đó giúp tôi phát huy được thế mạnh tấn công", Tuyền nói sau trận.
Thất bại ở hai set đầu đã không đánh gục được Bích Tuyền và đồng đội. Cô cho biết Thái Lan phát bóng tốt khiến Việt Nam bị ngợp, nhưng đội đã kịp điều chỉnh theo ý ban huấn luyện. "Chúng tôi khắc phục đỡ bước một, rút kinh nghiệm tốt", Tuyền cho hay. "Thế mạnh tấn công đã được phát huy giúp chúng tôi thắng hôm nay".
Đây là trận thắng đầu tiên của Việt Nam trước Thái Lan sau 40 trận toàn thua, trong đó có 8 lần tại SEA V-League, 11 trận chung kết SEA Games.
Màn trình diễn chói sáng của Tuyền giúp cô nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất và Đối chuyền hay nhất SEA V-League 2025 chặng hai.
Sau giải này, Việt Nam sẽ có loạt giao hữu với Kenya và Tây Ban Nha tại Hà Nội, rồi dự giải vô địch thế giới 2025 tại Thái Lan vào cuối tháng 8. "Chúng tôi đặt mục tiêu cố gắng học hỏi, giao lưu và cọ xát", Bích Tuyền cho biết. "Mục tiêu lớn nhất năm nay vẫn là giành HC vàng SEA Games lần đầu tiên".
Sau khi cùng đội nâng cup, Bích Tuyền được người hâm mộ săn đón, liên tục áp sát xin chữ ký, chụp ảnh chung.
Bích Tuyền sinh tại Vĩnh Long, rồi thi đấu cho CLB bóng chuyền địa phương từ năm 2016 đến 2020, trong đó năm 2019 được cho Bình Điền Long An mượn. Từ 2021, cô đầu quân cho Ninh Bình.
Sự xuất hiện của Bích Tuyền giúp thay đổi diện mạo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong hai năm qua ở sân chơi châu lục và thế giới.
Diễn biến chính trận Việt Nam thắng Thái Lan tại SEA V-League 2025 chặng hai.
Hiếu Lương